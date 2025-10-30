Con el sonido de los motores y de la música urbana, varias cuentas de Instagram han difundido en los últimos días varios vídeos en los que se observa las peligrosas maniobras que un centenar aproximado de motoristas protagonizó en la tarde del pasado sábado, 25 de octubre, en numerosas calles de Algeciras, además de en zonas de campo y en el tramo de la A-7 que circunvala la ciudad. Al manillar de motocicletas todoterreno, quads y scooters, las imágenes muestran a muchos de estos conductores realizar arriesgados caballitos, llevar sus vehículos sueltos de manos o circulando por las aceras, poniendo en peligro no solo al resto de conductores, sino también a los peatones.

La Fiscalía de Algeciras, la Policía Local de la ciudad y la Guardia Civil andan ya tras los pasos -ruedas, en este caso- de los protagonistas de estos hechos -algunos de ellos ya identificados por los vídeos que ellos mismos han compartido- como responsables de delitos contra la seguridad vial, según han confirmado fuentes policiales consultadas por Europa Sur.

El barrio de El Saladillo, la carretera de Botafuegos, la avenida de América en San Bernabé o las pistas sin asfaltar en Los Alamillos fueron algunos de los escenarios elegidos por los integrantes de una caravana que no escatimaron esfuerzos a la hora de lucir su inconsciencia ante las cámaras que les grababan, cuyas imágenes aparecen editadas a posteriori con el sonido de la canción Andere Niveau (Otro nivel), de Bobby Vandamme, 3robi y Chahid.

Las fuentes señalan que las primeras investigaciones apuntan a que la quedada de los motoristas fue organizada a través de diversos perfiles abiertos de Instagram, aunque el día y lugar de inicio se realizó a través de un grupo cerrado de Whatsapp.

Precedentes

Hace unos meses, algunos de los integrantes de este grupo ya se grabaron en otro vídeo en el Parque Feria algecireño, entrando por la calle Volantes y saliendo por Pulsera, cerca de la escalinata que da acceso a ese espacio.

En enero de 2024, en Los Barrios, la Policía Local del municipio también logró identificar a varios de los 50 motoristas que circularon a gran velocidad por algunas vías principales del centro de la localidad, poniendo igualmente en peligro la seguridad de otros vehículos y de las personas. Algunos de los implicados incluso pasaron por delante de la jefatura a gran velocidad, haciendo uso del claxon, vociferando y faltando el respeto a los agentes.