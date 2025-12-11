La Corporación municipal de Algeciras está convocada este jueves una sesión extraordinaria del Pleno para autorizar al alcalde, José Ignacio Landaluce, a la firma del acuerdo con el Ministerio de Hacienda para ampliar en 20 años el plazo de amortización de la deuda municipal.

El acuerdo se alcanzó el pasado mes de abril y permitirá al Consistorio pagar algo más de 240 millones de euros en plazos hasta el año 2070 (antes 2050) manteniéndose el tipo de interés, lo que dará lugar a cuotas más bajas.

Se trata de un asunto de trámite para una sesión que se celebra un día después de conocerse la denuncia presentada por el PSOE ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y acoso o abuso sexual.

El Salón de Plenos luce lleno de público, expectante por las posibles alusiones a este caso.