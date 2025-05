El Pleno de Algeciras valida la ampliación del pago de la deuda hasta 2070

Durante el Pleno, la portavoz del PSOE afeó a Landaluce no haber dado explicaciones sobre "el cese en diferido" de la ex edil del PP Laura Ruiz, destituida como personal de confianza el pasado viernes después de que el Tribunal Supremo confirmara la condena a 21 meses de prisión por delitos contra la intimidad, la integridad moral y coacciones. El PSOE apuntó que la contratación de Ruiz tuvo lugar hace dos años "tras amenazar al alcalde con tirar de la manta", en alusión a unas declaraciones de la ex edil quien amagó con difundir una serie de supuestos episodios acontecidos durante su etapa como concejal.

Además, la líder del PSOE Algeciras instó a Landaluce a "dar ejemplo" y a cumplir las normas mientras mostraba una foto en la que se ve el coche del alcalde "estacionado encima de la acera, mientras el señor alcalde dobla su chaqueta".