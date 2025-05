Arrabal acusa a Solanes de faltarle al respeto en el Pleno de Algeciras y decirle que "le daría una patada en la boca"

Algeciras/El Partido Socialista de Algeciras ha acusado este viernes a la edil de Hacienda, María Solanes (PP), de faltar al respeto a la concejal y portavoz del PSOE, Rocío Arrabal, durante la sesión plenaria de este viernes. Según el PSOE, Solanes se habría referido a Arrabal fuera de micrófono con la expresión "le daría una patada en la boca". Así consta en la nota de prensa remitida por el grupo socialista para valorar la sesión plenaria de mayo.

El PSOE no ha aportado recursos gráficos sobre el momento en el que se habría proferido la expresión, como sí sucedió en febrero cuando el edil del PP Jacinto Muñoz realizó un comentario despectivo hacia la portavoz socialista y del que se disculpó de inmediato.

"Tras volver a ser blanco de lamentables faltas de respeto por parte del alcalde y de su concejala delegada de Hacienda, María Solanes, que llegó a decir, fuera de micro, que le daría 'una patada en la boca', la portavoz del grupo socialista respondió que 'aquí venimos a hacer política, no a insultar'", ha expuesto el PSOE en un comunicado.

Para Arrabal, decir que el alcalde y el gobierno local "mienten" no es un insulto, sino una “crítica política” que, según la socialista, se basa en datos contrastables y amparada por el derecho que la Constitución otorga a la oposición en su labor de fiscalización y control de la acción de gobierno.

“A todo el mundo no es posible callarlo, y a mí no me va a callar, no soy una maleducada por querer contarle la verdad a los ciudadanos”, ha agregado la portavoz de la oposición socialista. Arrabal ha asegurado que el alcalde, José Ignacio Landaluce, llegó a decirle que “menos lobos, Caperucita”. "Y todo ello, por haber afirmado que la situación económica del Ayuntamiento es un caos brutal y una vergüenza, tras haber pedido un poco más de respeto a los proveedores, a la oposición y a la ciudadanía de Algeciras, porque esto es el Día de la Marmota”, según Arrabal.