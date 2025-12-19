José Luis López Guío, secretario general del Ayuntamiento, ha confirmado que no va a tomar ninguna medida para incluir a Landaluce como concejal no adscrito porque no existe "constancia formal y fehaciente" de su baja en el partido PSOE y Vox abandonan la sesión como medida de protesta y al ser emplazados a debatir sobre el asunto en ruegos y preguntas

El Pleno ordinario del Ayuntamiento de Algeciras correspondiente al mes de diciembre ha comenzado con polémica. Todos los concejales de la oposición, formada por el Partido Socialista y Vox, han abandonado el salón de plenos a los pocos minutos de iniciarse la sesión en protesta por la situación del alcalde, José Ignacio Landaluce.

La reunión ha comenzado con una pátina de aparente normalidad, con el alcalde leyendo las efemérides (como se realiza habitualmente). Justo a continuación, el secretario general ha leído un prolijo informe jurídico elaborado como consecuencia de una petición del Partido Socialista para declarar al regidor municipal como concejal no adscrito. El PP también había registrado otro escrito para pedir el pronunciamiento del secretario.

José Luis López Guío, secretario general del Ayuntamiento, ha confirmado que no va a tomar ninguna medida para incluir a Landaluce como concejal no adscrito porque no existe "constancia formal y fehaciente" de su baja en el partido.

A continuación, las portavoces del PSOE y Vox, Rocío Arrabal y Eva Poza, respectivamente, han pedido la palabra para responder por alusiones. El alcalde no ha permitido sus intervenciones amparándose en el artículo 94 del reglamento municipal, por lo que ha emplazado a abordar el asunto en ruegos y preguntas.

Al poco de iniciarse el primer punto del orden del día, todos los concejales de la oposición se han salido del salón de Plenos en señal de protesta.