El primer día de doble circulación en la calle Cabo Blanco, en el barrio de El Rinconcillo (Algeciras), ha comenzado con los problemas que los vecinos temían. Apenas unas horas después de que entrase en vigor la nueva ordenación del tráfico, los residentes hicieron llegar a la redacción de Europa Sur este vídeo, en el que se aprecian largas colas de coches paralizando la vía. “Y todavía no es verano”, lamenta uno de ellos.

La mañana del miércoles 22 de octubre, los vecinos se sorprendieron al ver a operarios del Ayuntamiento pintando la nueva señalización en la calle. Precisamente para ese mismo día, tenían convocada una manifestación en protesta por el cambio, que finalmente decidieron suspender tras comprobar los hechos.

Representantes municipales se desplazaron posteriormente a la zona para resolver las dudas de los residentes y mantener conversaciones con miembros de las asociaciones vecinales Alfredo Zanalegui y Playa Rinconcillo, así como con la dirección del colegio Nuestra Señora de los Milagros. Durante la cita, explicaron los cambios previstos una vez finalicen las obras en la Avenida de la Diputación y la reordenación del tráfico rodado que, según el Ayuntamiento, “servirá para descongestionar la zona, especialmente en hora punta”.

Sin embargo, el vídeo difundido por los vecinos muestra una imagen bien distinta: coches bloqueados, maniobras complicadas y una calle prácticamente colapsada. Los residentes temen que la situación empeore con la llegada del verano, cuando el tráfico en El Rinconcillo se multiplica por la afluencia de bañistas y visitantes.