Vecinos de El Rinconcillo protestan contra el cambio a doble sentido de la calle Cabo Blanco: "Más tráfico, más ruidos y más peligro"

Los vecinos de la calle Cabo Blanco, en el barrio algecireño de El Rinconcillo, se han encontrado este miércoles con una sorpresa que no por esperada es menos desagradable para ellos. Unos operarios municipales han aparecido para proceder al pintado de la calle, que pasa a ser de doble sentido, una medida con la que no están de acuerdo. Tanto es así que muchos de ellos han salido de sus casas para intentar detener los trabajos, que han culminado tras la llegada de la Policía Local. El Ayuntamiento defiende que el cambio servirá para descongetsionar el tráfico en la zona.

Los vecinos se quejan, para empezar, de la falta de información del Ayuntamiento en las últimas semanas. Nadie les había comunicado oficialmente el paso a doble sentido de la calle, que entienden que les creará muchas más molestias. "Más tráfico, más ruidos y más peligro, con los coches circulando a 80 kilómetros por hora y atascos constantes sobre todo en verano", describe una de las afectadas. Antes había un sólo carril y zonas de aparcamiento a ambos lados. Ahora estas desaparecen y se crean dos vías, lo que significa, asegura, que impedirá a los vecinos que tienen vados para acceder a los garajes utilizarlos. "Yo ya he dejado de meter mi coche, es imposible", explica.

Este miércoles por la tarde iban a hacer una concentración para protestar por el cambio. La protesta la han suspendido porque se han encontrado con que el pintado se ha realizado por la mañana. "Ya no tiene sentido. No hay nada que hacer. Sólo nos queda presentar escritos y reclamaciones al Ayuntamiento para que lo reconsideren", manifiesta.

Representantes del Ayuntamiento se han personado en la calle para responder a las dudas de los residentes y se han comprometido con ellos a buscar herramientas e implementar acciones inmediatas que permitan un colmado del tráfico rodado.

Pintado de la calle Cabo Blanco. / Erasmo fenoy

Ayuntamiento

El Ayuntamiento defiende que los cambios en la circulación, "basados en criterios técnicos", servirán para agilizar el tráfico en la zona. Además del doble sentido para Cabo Blanco, se realiza el cambio de sentido en la Avenida Diputación y la Carretera al Rinconcillo, en el tramo comprendido entre el cruce de la Carretera de la Mediana y la rotonda de Suites Miró.

Este miércoles, el teniente de alcalde delegado de Participación Ciudadana, Jorge Juliá, y el concejal y consejero delegado de la Empresa Municipal de Aguas (EMALGESA), Álvaro Márquez, se han reunido con los representantes de los vecinos de las asociaciones Alfredo Zanalegui y Playa Rinconcillo, así como la dirección del colegio Nuestra Señora de los Milagros, al objeto de informarles acerca de las próxima finalización de las obras que están siendo acometidas en la Avenida Diputación, así como de la reordenación del tráfico rodado.

En esta reunión, en el que también han estado presentes técnicos municipales de las delegaciones de Seguridad Ciudadana y Educación, junto a mandos de la Policía Local, se ha llevado a cabo un intercambio de impresiones con la intención de consensuar la nueva propuesta municipal para la mejora de la circulación de vehículos en todo el barrio.

"De esta manera se logra descongestionar el tráfico en el barrio en las horas punta, caso de la entrada y salida del centro educativo, lo que también se espera lograr durante el periodo estival, tiempo en el que aumenta el flujo de vehículos en la zona", explica el Ayuntamiento en una nota de prensa en la que especifica que a través de esta intervención "se consigue incrementar el número de plazas de aparcamiento disponibles". En la zona de la iglesia y el colegio habrá estacionamientos a ambos lados de la avenida, "además de plazas para personas con movilidad reducida y carga y descarga, al tiempo que se recuperan las plazas que habían sido limitadas temporalmente durante el transcurso de las obras acometidas en la zona".

Los responsables municipales entienden que estos cambios redundan en beneficio “no solo de los vecinos y comerciantes de la zona, sino para el conjunto de un barrio tan importante para Algeciras como es El Rinconcillo”.

Obras

La calle Cabo Blanco se ha visto afectada en las últimas semanas por la cuarta y última fase de las obras de renovación de infraestructuras hidráulicas en la avenida Diputación, una actuación valorada en 800.000 euros que ha provocado modificaciones en la circulación en el cruce con la carretera de la Mediana y la mencionada vía. Durante un tiempo, Cabo Blanco pasó a tener dos sentidos en principio de forma provisional, de ahí la mala experiencia de los vecinos.

Más allá de las molestias temporales, la intervención responde a una demanda histórica del barrio: eliminar las inundaciones recurrentes en el cruce de la parroquia de Nuestra Señora de los Milagros. La obra contempla una nueva red de saneamiento separativa que diferenciará las aguas pluviales de las residuales, reduciendo la carga del sistema de bombeo y mejorando el mantenimiento general.

Esta fase final se enmarca en un proyecto más amplio financiado mediante convenio entre el Ayuntamiento, la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar y el Ministerio de Hacienda. Las actuaciones previas en el tramo entre la avenida del Embarcadero y la carretera de la Mediana ya consumieron 1.364.880 euros en la renovación de redes de abastecimiento y saneamiento.