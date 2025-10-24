Los vecinos de San José Artesano, en alerta por un escape de gas tras el intento de robo de una tubería

Una patrulla de la Policía Local de Algeciras, en el momento del escape de gas en la calle Mónaco, en San José Artesano

La Asociación de Vecinos de San José Artesano, en Algeciras, han dado la voz de alerta por el intento de robo de una tubería de gas durante la madrugada del jueves, en la calle Mónaco. Este hecho provocó un escape que obligó a la intervención inmediata de la Policía Local y del cuerpo de Bomberos, que actuaron con rapidez para garantizar la seguridad y evitar mayores consecuencias.

El presidente de la Asociación, Francisco Soler, ha mostrado en un comunicado su profunda preocupación ante "la reiteración" de hechos similares: “No entendemos cómo pueden seguir ocurriendo robos de este tipo ni por qué el barrio continúa sufriendo tanta inseguridad”.

Desde la entidad vecinal se denuncia que todo esto está propiciado por "el abandono de la parcela propiedad de la Junta de Andalucía, donde se ubican los bloques de la calle Mónaco".

"La falta casi total de iluminación, el deterioro del entorno y la inacción tanto de la Junta como del Ayuntamiento de Algeciras han creado una situación que los vecinos califican de indignante.

La Asociación asegura que existen una proposición no de ley en el Parlamento andaluz y una moción, ambas aprobadas por unanimidad, instando a actuar en esta parcela. Sin embargo, ninguna de las medidas se ha ejecutado, lo que se traduce, en una “inacción institucional inconcebible”. Las mismas propuestas, según Soler, se aprobaron en el Pleno municipal algecireño.

A estos hechos se suma un nuevo derrame de lo que parecen ser aguas fecales, detectado en la misma zona y que sigue sin resolverse.

"La Asociación de Vecinos de San José Artesano seguirá vigilante y reclamando soluciones urgentes ante las autoridades competentes para devolver la seguridad, el orden y la dignidad al barrio", mantiene Soler.