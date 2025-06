Vecinos del Rinconcillo en Algeciras denuncian la presencia de embarcaciones abandonadas en la playa: “Es un peligro para todos”

Algeciras/Los vecinos de la playa del Rinconcillo, en Algeciras, han alzado la voz para denunciar el estado de abandono en el que se encuentra uno de los tramos más concurridos del litoral, concretamente a la altura del chiringuito Tierra y Mar, en la calle Virgen Marinera. Según relatan, la zona sigue ocupada por embarcaciones varadas y deterioradas que suponen un serio peligro para los usuarios de la playa.

“Hay barcos con clavos mohosos, quillas rotas y piezas metálicas oxidadas que sobresalen de la arena”, advierte un residente en un correo enviado a Europa Sur. “La zona de varada se eliminó hace ya tres años, pero las embarcaciones siguen aquí. Nadie hace nada”, lamenta.

Embarcaciones abandonadas en la playa del Rinconcillo de Algeciras. / M.E.A.

La situación no solo genera inseguridad entre los vecinos, sino que también obstaculiza las labores de limpieza del litoral. “Las máquinas del Ayuntamiento nos dicen que no pueden hacer su trabajo por culpa de las decenas de embarcaciones abandonadas que hay en la orilla. Y el Ayuntamiento no pone remedio”, critican.

Los residentes, que aseguran sentirse “hartos del abandono”, reclaman una intervención inmediata por parte de las autoridades municipales. “Queremos que la playa esté limpia y segura, como corresponde a un espacio público y turístico”, concluyen.