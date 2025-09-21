Vecinos de Getares matan a una serpiente peligrosa en una urbanización cerca de la playa

Vecinos de una urbanización cercana a la playa de Getares, en Algeciras, tuvieron que matar a una serpiente peligrosa que apareció juntos a sus hogares y generó una situación de alarma, ya que la zona estaba concurrida por niños.

El reptil fue encontrado cerca de una escalera en una urbanización de la playa de Getares. Un grupo de vecinos intentó espantar a la serpiente, que se resolvió de manera agresiva e intentó acceder a los garajes. Debido a la cercanía de varios menores de edad que jugaban cerca de sus hogares, estos vecinos redujeron con un objeto alargado al animal hasta darle muerte.

No es una primera vez que una serpiente se cuela en alguna de las urbanizaciones de la playa de Getares, donde la proximidad del río Pícaro suele ser un lugar atractivo para este tipo de reptiles.

Las autoridades recomiendan que ante este tipo de situaciones los afectados llamen a la Policía Local para que se haga cargo de la retirada de la serpiente.