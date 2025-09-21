El Ayuntamiento de San Roque erradica un nido de avispón oriental en el Pinar del Rey

El Ayuntamiento de San Roque ha erradicado un nido de avispón oriental que se había localizado en la entrada del Pinar del Rey, a la altura del Arroyo de la Alhaja. La intervención se llevó a cabo el jueves, ante la alarma ciudadana generada por la presencia de este insecto catalogado como especie invasora, cuya picadura puede provocar cuadros alérgicos y que supone una amenaza para las colmenas de abejas.

La concejal de Salud, Rocío Fernández, explicó que la actuación se ha realizado con medios municipales, pese a que la competencia corresponde a la Junta de Andalucía. La edil no descartó que puedan encontrarse otros ejemplares en la zona, y expresó su deseo de que la Junta inspeccione el espacio natural sanroqueño para descartar la presencia de más nidos.

Varios ejemplares de avispón oriental muertos, en torno al nido. / E. S.

En paralelo, el alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, mantuvo el viernes una reunión con Juan Saborido Lara, de 91 años y conocido popularmente como Juan el de la miel, vecino de San Roque que ha dedicado su vida a la apicultura en la Sierra del Arca. Saborido transmitió su preocupación por los daños que este insecto está causando en las colmenas, una inquietud que compartió con el primer edil.

Ruiz Boix le trasladó que el Ayuntamiento ya ha solicitado formalmente a la Junta de Andalucía la puesta en marcha de medidas para erradicar esta plaga, al tiempo que agradeció la colaboración y experiencia de Saborido para comprender mejor la problemática.

El histórico apicultor, que comenzó a trabajar con colmenas desde los diez años y llegó a poseer medio centenar, explicó que ya ha sufrido ataques en sus colmenas por parte del avispón oriental. A lo largo de su vida laboral, además de dedicarse a la apicultura, trabajó en la construcción y en jardinería en Sotogrande y La Alcaidesa.