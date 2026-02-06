El temporal rompe parte de la claraboya del Museo Municipal de Algeciras

El temporal de la borrasca Leonardo ha vuelto a poner en evidencia las malas condiciones de mantenimiento del Museo Municipal de Algeciras. Las rachas de lluvia y fuerte viento que azotan a la ciudad, al Campo de Gibraltar y a buena parte de Andalucía han golpeado a muchos edificios de la localidad. Uno de los lugares afectados ha sido uno de los principales centros culturales, un museo que ha perdido dos lamas de la claraboya que cubre parte del tejado del patio central.

Cada vez que aparece la lluvia rebotan las goteras en un Museo Municipal que ya vivió un episodio similar al actual con la borrasca que azotó a la ciudad a mediados de noviembre de 2025. En aquellas fechas, la instalación se llenó de goteras, manchas de humedad y desconchones, unos problemas que suelen ir acompañados por la habitual estampa de los cubos repartidos por el suelo.

A pocas calles del Museo Municipal se encuentra la capilla del Santo Cristo de la Alameda, reconvertida en Museo de la Navegación e inaugurada hace apenas un año, un edificio que también suele lidiar con problemas similares al igual que el epicentro cultural de la ciudad, el centro documental José Luis Cano.

Vista del Museo Municipal de Algeciras. / Vanessa Pérez

El temporal de esta semana ha afectado también con la inundación de la histórica factoría de salazón de la calle San Nicolás, abierta al público como museo al aire libre en septiembre de 2024. Las intensas lluvias desbordaron los sistemas de drenaje el pasado jueves, anegando varias dependencias del yacimiento arqueológico y afectando al acceso por el parque Smith.