Sumar ve "una absoluta vergüenza" que el alcalde de Algeciras retenga su acta de senador y presida una comisión

El portavoz adjunto de Sumar y diputado de Izquierda Unida, Enrique Santiago, considera "una absoluta vergüenza" que el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, retenga su acta de senador y siga al frente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara Alta, tras la denuncia presentada por el PSOE ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias y acoso o abuso sexual.

Landaluce, que ha suspendido temporalmente su militancia en el PP, no renuncia a sus cargos institucionales como alcalde de la ciudad y conserva su escaño en el Senado. En declaraciones en los pasillos del Congreso, Santiago, que es vicepresidente primero de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, ha anunciado que va a plantear formalmente que este órgano no colabore con la Comisión de Exteriores del Senado mientras la siga presidiendo Landaluce.

"Si dice que se ha dado de baja del PP, el PP tendría que hacerle dimitir de inmediato de todas las responsabilidades que ostenta por haber sido miembro del Partido Popular", ha subrayado el diputado de IU.