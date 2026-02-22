Algeciras solicitará una subvención de 500.000 euros para transformar el parque del Cortijo Vides

El Ayuntamiento de Algeciras quiere dar un giro al Cortijo Vides. El alcalde, José Ignacio Landaluce, ha anunciado este domingo que el Consistorio solicitará una subvención para acometer una reforma valorada en medio millón de euros en el parque Infanta Cristina y su corredor verde. La actuación, sin embargo, queda condicionada a la concesión de esa ayuda económica.

El proyecto, según ha explicado el primer edil, persigue hacer el espacio “más práctico, accesible y atractivo” para el disfrute de las familias, con más zonas verdes y una mejora integral del entorno. “Vamos a solicitar una subvención porque queremos que este espacio sea aún más funcional y cómodo”, ha señalado Landaluce, enmarcando la iniciativa dentro del compromiso municipal con el desarrollo equilibrado y sostenible de las barriadas.

La intervención se plantea como un paso más tras la reciente mejora de la conexión viaria de Cortijo Vides con otras zonas de la ciudad, una actuación que, según el alcalde, ha mejorado la movilidad y la calidad de vida de los vecinos al ofrecer una nueva salida al barrio.

El parque Infanta Cristina, objeto de críticas vecinales por su estado de conservación, con problemas de limpieza, mantenimiento y seguridad. / AA.VV. Cortijo de Vides

Un parque con historia y años de deterioro

El parque Infanta Cristina no es un espacio cualquiera. Fue inaugurado el 16 de junio de 1995 por el entonces alcalde, Patricio González García, en la nueva urbanización del Cortijo de Vides. Construido sobre un terreno aterrazado con diez metros de desnivel y una superficie de 13.810 metros cuadrados, nació con el objetivo de conectar las barriadas de Cortijo de Vides, Los Toreros y La Piñera a través de una gran zona verde.

La última gran actuación municipal en el recinto se remonta a 2011, cuando se invirtieron 90.000 euros en el arreglo de caminos, cunetas y redes de pluviales. Desde entonces, el parque ha sido objeto de críticas vecinales por su estado de conservación, con problemas de limpieza, mantenimiento y seguridad.

En mayo de este año, el Ayuntamiento ejecutó obras por valor de más de 115.000 euros para reparar 63 metros lineales del muro de contención, reconstruir el sistema de drenaje, reponer la calzada afectada y mejorar la iluminación. Unos trabajos que permitieron reabrir al tráfico la calle cortada en la barriada, aunque se vieron retrasados por cuestiones administrativas tras la renuncia de la empresa adjudicataria inicial.

Las reivindicaciones vecinales siguen sobre la mesa

La reforma ahora anunciada llega en un contexto de presión vecinal. La Federación de Asociaciones de Vecinos, Fapacsa, reclamó el pasado septiembre la recepción oficial del parque por parte del Ayuntamiento y su inclusión en el inventario municipal para garantizar un mantenimiento estable y planificado.

Según la federación, aunque se realizan limpiezas puntuales y actuaciones esporádicas, el parque continúa en un “limbo administrativo” que impide una conservación adecuada. Entre sus peticiones figuran un plan inmediato de limpieza y reparación, refuerzo de iluminación y seguridad, instalación de riego, una mesa vecinal de seguimiento y una partida específica en el Presupuesto 2026.

Fapacsa subraya además que la mejora del parque encaja con estrategias municipales como el Plan Local de Salud, el Paces o la estrategia Eracis+, que apuestan por la regeneración de espacios en barrios vulnerables y por el papel de las zonas verdes en la adaptación al cambio climático.

Una reforma pendiente de financiación

La teniente de alcalde delegada de Urbanismo, Yessica Rodríguez, ha defendido que la actuación anunciada responde a una “planificación urbana responsable”, orientada a crear espacios más sostenibles y adaptados a las necesidades actuales.

No obstante, el futuro inmediato del parque Infanta Cristina depende ahora de que la subvención solicitada sea concedida. Si llega la financiación, el Ayuntamiento podrá activar un proyecto de medio millón de euros que pretende modernizar uno de los pulmones verdes del municipio. Si no, el plan quedará, de momento, en intención.