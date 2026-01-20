Algeciras propone a una empresa para la mejora de acerados y calzadas por 310.000 euros y cuatro meses de obras

La mesa de contratación del Ayuntamiento de Algeciras ha propuesto a la empresa Innovia Coptalia SAU para que lleve a cabo la ejecución del proyecto de pavimentación y eliminación de barreras arquitectónicas de acerados y calzadas en distintas zonas de la ciudad, según ha informado la teniente de alcalde delegada de Urbanismo y Vías y Obras, Yessica Rodríguez.

Esta actuación está financiada con fondos procedentes de la Diputación Provincial de Cádiz, y la empresa propuesta ha presentado una oferta económica de 310.862 euros (IVA no incluido), disponiendo para realizar las obras de un plazo de cuatro meses a contar desde la firma del contrato.

El objeto de este proyecto es llevar a cabo la demolición y ejecución de nuevo firme y alineaciones de bordillos en acerados y calzadas existentes que se han deteriorado por su uso y el paso del tiempo, además de eliminar barreras arquitectónicas existentes.

Así, según explica el Ayuntamiento, se contempla intervenir en los pasos de peatones de la barriada Cortijo Vides; el acceso al instituto Torrealmirante; las calles Orión, Trainera, Fragata, Pez Espada y Periodista José Luis Tobalina, así como en las intersecciones de las calles General Castaños y Juan Morrison, y de Ventura Morón con Colón.