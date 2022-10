Los socios del Casino de Algeciras votan este lunes la venta del edificio para su traslado

El Casino de Algeciras, entidad que tiene 153 años de historia, decidirá su futuro este lunes en una asamblea en la que sus más de 70 socios votarán si dan el visto bueno o no a la venta del inmueble que ocupa en la céntrica Plaza Alta desde 1920 para trasladarse a otro local, situado al otro extremo de la plaza. La situación de la sociedad es crítica, con una deuda que amenaza incluso su supervivencia si no se lleva a cabo esta venta.

La intención de la directiva, encabezada por Antonio Roballo, es trasladar el Casino al local de la esquina de la Plaza Alta con el callejón del Ritz, donde antiguamente estaba la sucursal de Banesto y que lleva años sin uso. Es un local de unos 300 metros cuadrados y la entidad entiende que está más acorde con las necesidades de sus poco más de 70 socios. La actual sede del Casino cuenta con tres plantas y 1.500 metros cuadrados.

Según han explicado en Radio Algeciras de la Cadena Ser Roballo y el tesorero del Casino, Paco Porras, cuentan con dos ofertas para la compra del inmueble en torno al millón y medio de euros. Con el esa cantidad la intención es saldar todas las deudas de la sociedad, entre ellas la que mantiene con la Seguridad Social. "Los gastos generales rondan los 10.000 euros al mes y los ingresos rondan los 2.900 y la junta directiva tiene incluso que pagar de su bolillos los recibos de la luz", señalan los mandatarios.

Según ha podido saber Europa Sur, uno de las ofertas que maneja el Casino es de un empresario que pretende instalar un salón de juegos. El edificio, según el PGOU vigente, solo podría destinarse para ocio u hostelería.

Borrallo indica en Radio Algeciras -este diario intentó ponerse en contacto con él, sin éxito- que la intención es que la entidad se mantenga a flote, algo que solo sería posible a través de la venta del local.

En los últimos años el edificio se ha desprendido de buena parte de su superficie con la venta de la parte del edificio que da a la esquina con la calle Convento: el bajo, donde hay un restaurante, y las plantas superiores, en las que ahora hay una notaría. "Ese dinero ya no lo tenemos. En 2015 se hizo una adaptación del edificio que nos costó casi 300.000 euros y hemos tenido que ir pagando deuda. Entre 2019 y 2022 tenemos unas pérdidas acumuladas de 300.000 euros", señalan los mandatarios en la Cadena Ser.

Decadencia

Este tipo de sociedades están en clara decadencia. El Casino de Algeciras llegó a contar con más de 3.000 socios en sus mejores tiempos y ofrecía distintas actividades: desde una discoteca, hasta mesas de ping pong, salas de estudio, un club de ajedrez y mesas de póker. Roballo recuerda que en los últimos años se ha intentando relanzar la actividad de la entidad mediante colaboraciones con la Sociedad del Cante Grande o presentaciones de libros, aunque sin éxito. "Quizás no lo hayamos hecho bien", reconocen los responsables de la entidad.

El nuevo local se adaptaría para las actuales necesidades del Casino. Contaría con una pequeña cafetería con restaurante, mesas de billar y la biblioteca, que cuenta con verdaderas joyas adquiridas durante sus más de 150 años de existencia. El edificio actual tiene 1.500 metros cuadrados de superficie y en la actualidad cuenta con un solo empleado.

Movilización

El promotor Javier Ortega se ha movilizado para intentar que el Casino no se vaya de su actual sede y espera conseguir socios que revitalicen la entidad. "Ya tengo apalabradas a 200 personas", afirma.

Aunque Ortega confiesa que él no es miembro de la entidad desde que tenía 19 años, afirma que cuenta con el apoyo de varios integrantes que intentarán impugnar la venta del inmueble y que se abra una auditoría externa para aclarar la situación económica del Casino. "No creo que sea un problema de dinero porque con la venta de una parte de su superficie para una notaría el Casino ingresó una cantidad cercana a los 600.000 euros. No puede ser que por la inoperancia de la directiva se pierda una entidad con tanta historia", afirma Ortega.