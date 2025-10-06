Cae en Algeciras el “rompelunas” de San José Artesano: un joven detenido por veinte robos en coches aparcados

La Policía Nacional ha detenido en Algeciras a un hombre de 25 años acusado de protagonizar una oleada de robos en el interior de vehículos estacionados en la barriada de San José Artesano. El joven, que ya contaba con seis detenciones anteriores por delitos contra el patrimonio, habría cometido al menos una veintena de robos en coches aparcados durante las madrugadas de septiembre.

El arresto se produjo en el marco de un dispositivo especial de prevención desplegado por la Comisaría de Algeciras ante el incremento de denuncias vecinales por roturas de ventanillas y sustracciones en vehículos. Durante una de las patrullas nocturnas, los agentes observaron a un individuo merodeando entre coches estacionados en la avenida de España, uno de los puntos más afectados.

En ese momento, un vecino alertó a la patrulla al descubrir un turismo con la ventanilla fracturada y facilitar la descripción física del sospechoso. Al percatarse de la presencia policial, el joven trató de deshacerse de un martillo rompelunas, que arrojó entre unos matorrales antes de ser interceptado.

Durante el registro, los agentes le intervinieron dos gafas de sol de procedencia no justificada, que poco después se confirmaron como sustraídas del interior de uno de los cinco vehículos dañados esa misma madrugada.

Las posteriores investigaciones permitieron a la Policía vincularlo con 20 robos cometidos los días 12, 17, 18 de septiembre y la noche de su detención, todos ellos con un mismo patrón: ventanillas rotas y objetos sustraídos del interior de los coches.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Algeciras, cuyo titular decretó su ingreso inmediato en el Centro Penitenciario de Botafuegos, donde permanecerá a la espera de juicio.