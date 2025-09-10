Rocío Arrabal acusa a la Junta de “abandono absoluto” en Algeciras y promete un curso parlamentario de reclamaciones

La secretaria general del PSOE de Algeciras y diputada andaluza, Rocío Arrabal, afronta el inicio del nuevo curso parlamentario con un objetivo claro: seguir llevando al Parlamento autonómico lo que considera un “rosario de compromisos incumplidos” de la Junta de Andalucía con Algeciras y el resto del Campo de Gibraltar.

Coincidiendo con la apertura del periodo de sesiones, la dirigente socialista ha hecho balance este miércoles de las “asignaturas pendientes” del Gobierno de Juanma Moreno en la ciudad, que van desde la Sanidad y los Servicios Sociales hasta la Educación, la Justicia o las infraestructuras. En este repaso, Arrabal ha cargado contra el alcalde y presidente local del PP, José Ignacio Landaluce, al que acusa de mantener un “silencio absoluto” y una “docilidad vergonzosa” frente a la Junta, mientras dedica sus esfuerzos a criticar al Gobierno central, “la administración que más está invirtiendo en Algeciras, con diferencia”.

La parlamentaria socialista ha señalado la Sanidad pública como el ámbito “más preocupante”, denunciando unas listas de espera “insportables” y situaciones “lamentables” como la de pacientes oncológicos obligados a desplazarse cientos de kilómetros para recibir tratamiento por falta de especialistas en el Hospital Punta de Europa. En este contexto, ha reprochado a Landaluce su “promoción” de clínicas privadas, “que sí encuentran oncólogos”.

Arrabal también ha recordado las promesas incumplidas en infraestructuras sanitarias, como el nuevo centro de salud de La Bajadilla, los ambulatorios de Pelayo y San José Artesano, o la mejora del consultorio de El Cobre, además de los 30 millones de euros anunciados para el Hospital Punta de Europa, cuya ejecución, subraya, depende en gran parte de fondos europeos “negociados por Pedro Sánchez pese al voto en contra del PP”.

La diputada socialista ha ampliado sus críticas a otros servicios públicos: la rehabilitación de la residencia de mayores de San José Artesano, el anunciado centro de Servicios Sociales de El Cobre —“siete años de promesas sin resultados”— y el Conservatorio Profesional de Música Paco de Lucía, cuyos alumnos arrancan curso sin unas instalaciones adecuadas.

En materia judicial, Arrabal ha puesto el foco en la Ciudad de la Justicia, un proyecto “a golpe de titulares y fotos, pero sin avances reales”, mientras los juzgados continúan saturados y el de Marzales sigue apuntalado “con riesgo de derrumbe”.

“Es evidente que el trato que el Gobierno de Moreno Bonilla le da a nuestra ciudad es completamente injusto; podríamos hablar de un abandono absoluto’”, ha concluido Arrabal, que promete no dejar de reclamar en el Parlamento lo que, a su juicio, “pertenece por derecho a Algeciras”.