Retirado el enorme árbol que la borrasca Francis derribó en la avenida Ramón Puyol de Algeciras

El enorme árbol que la borrasca Francis derribó en la noche de este domingo en la avenida Ramón Puyol ha sido retirado a primera hora de este lunes por operarios municipales de Algeciras. La base del tronco cortado y las raíces arrancadas del suelo tras el impacto son ya el único vestigio del accidente, que no causó daños personales ni materiales más allá de una valla rota.

El ejemplar quedó el domingo tumbado sobre la calzada y la acera, impidiendo el paso de peatones y vehículos, hasta que a primera hora de la mañana ha sido cortado y retirado de la zona.

El Ayuntamiento de Algeciras ha informado de que el tramo del Acceso Sur (sentido salida) afectado por el deslizamiento del talud es la única vía que permanece cerrada al tráfico en la ciudad. Han reabierto la CA-9208 (El Cobre) y la CA-9209 (Algeciras - Los Barrios).

Una vez han terminado las fuertes precipitaciones y dadas las condiciones de seguridad necesarias, la empresa adjudicataria de las obras ha iniciado las labores de intervención en la zona del muro de escollera, con el objetivo de garantizar la estabilidad del terreno y la seguridad de los usuarios de la vía.

El Consistorio mantiene la coordinación con los cuerpos de seguridad y los técnicos responsables de la obra, realizándose un seguimiento continuo de los trabajos hasta la completa resolución de la incidencia. El Ayuntamiento agradece la colaboración y comprensión de los ciudadanos, y recuerda la importancia de respetar la señalización provisional y las indicaciones de los agentes mientras duren las actuaciones.

En el Campo de Gibraltar siguen cerradas la CA-8201 (Jimena-Puerto Galis), afectada por desprendimientos, caídas de árboles y arrastres y, de forma parcial, la CA-9205 (Guadarranque), entre los kilómetros 1 y 2 por balsas de agua.