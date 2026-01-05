El temporal derriba un árbol de gran porte en la avenida Ramón Puyol, en Algeciras

El temporal Francis se ha cobrado una víctima en la ciudad de Algeciras, un árbol de gran porte que ha caído derribado en la noche de este domingo, 4 de enero, en la avenida Ramon Puyol. El ejemplar ha quedado tumbado sobre la calzada y la acera, impidiendo el paso de peatones y vehículos.

Las enormes proporciones del árbol y su frondosidad impiden saber si bajo su tronco y ramas ha quedado atrapado algún coche que estuviera aparcado. No se tiene constancia de que haya personas heridas.

El árbol, junto a un coche. / M.G.

La borrasca ha causado a lo largo del día una treintena de incidencias en la provincia de Cádiz, la mayoría en el Campo de Gibraltar, fundamentalmente por las intensas precipitaciones, con desbordamientos de ríos y arroyos que llevaron a inundaciones, incomunicaciones y rescates.

La mayor parte de ellas se han debido a afecciones de la lluvia en la red viaria, ya sea por acumulaciones de agua o desprendimientos de tierra, así como anegaciones de viviendas que han requerido, en algunos casos, evacuaciones.