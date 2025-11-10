Algeciras invertirá 400.000 euros en renovar aceras y eliminar barreras arquitectónicas en nueve zonas de la ciudad

El Ayuntamiento de Algeciras ha dado un nuevo paso en la mejora de la accesibilidad urbana con la publicación en la plataforma de Contratación del Estado del segundo plan de acerado, una iniciativa que contempla una inversión de 400.000 euros destinada a renovar pavimentos, alinear bordillos y suprimir barreras arquitectónicas en distintas áreas del municipio.

Según ha informado la teniente de alcalde delegada de Urbanismo, Yéssica Rodríguez, el proyecto se centrará en calles y zonas peatonales que presentan un deterioro significativo debido al paso del tiempo. Las actuaciones incluyen la demolición de firmes obsoletos y su posterior renovación, con el objetivo de facilitar la movilidad de los peatones y mejorar la imagen del entorno urbano.

Nueve puntos de actuación en diferentes barriadas

Las obras contempladas en este segundo plan se ejecutarán en varios enclaves del término municipal. Entre las zonas seleccionadas figuran la barriada Cortijo Vides, donde se eliminarán barreras en pasos de peatones; el acceso al I.E.S. Torrealmirante; y varias vías del núcleo urbano como las calles Orión, Trainera, Fragata, Pez Espada y J.L. Tobalina.

También se intervendrá en dos intersecciones de especial tránsito: la confluencia de General Castaños con Juan Morrison y la de Ventura Morón con Colón. Estos puntos han sido priorizados por las demandas vecinales y por su importancia en la red de movilidad peatonal de la ciudad.

Compromiso con la accesibilidad universal

Rodríguez ha destacado que este nuevo plan "permite seguir avanzando en el compromiso del equipo de Gobierno con el mantenimiento y la mejora de nuestras calles, facilitando la movilidad de los peatones y haciendo de Algeciras una ciudad más accesible para todos". La delegada ha subrayado que se trata de "actuaciones muy demandadas por los vecinos, especialmente en barriadas donde los acerados necesitaban una intervención integral para garantizar la seguridad y la comodidad de quienes transitan por ellas cada día".

Por su parte, el alcalde José Ignacio Landaluce ha calificado el proyecto como "una muestra más de la gestión responsable y planificada que estamos llevando a cabo, invirtiendo en la mejora continua de la ciudad y atendiendo las necesidades reales de los algecireños".

Este segundo plan de acerado se enmarca en la continuidad del primero, ejecutado durante los últimos meses con una inversión superior al millón de euros. Aquella primera fase permitió renovar aceras, calzadas y bordillos en distintas barriadas y zonas de gran tránsito peatonal, eliminando barreras arquitectónicas y mejorando los accesos a colegios, centros públicos y áreas residenciales.

Landaluce ha recordado que el primer plan "ya ha transformado la imagen de numerosos espacios públicos de Algeciras". En la actualidad, los trabajos de esa fase inicial se concentran en la avenida Oceanía, donde se encuentran próximos a su finalización.