Algeciras invierte 1 millón de euros en un plan de acerado

El Ayuntamiento de Algeciras ha iniciado la ejecución del Plan Municipal de Acerado, un proyecto destinado a mejorar la accesibilidad y la calidad urbana en distintas zonas de la ciudad. La actuación, adjudicada a la empresa Drainsal SLU, cuenta con un presupuesto cercano al millón de euros y un plazo de ejecución de ocho meses.

El plan contempla la intervención sobre un total de 6.586 metros cuadrados de aceras repartidas en nueve barriadas del municipio: La Perlita, Bajadilla, Pescadores, Nuevas Colinas, San Bernabé, San García, San José Artesano, 15 de Junio y La Granja. Las tareas incluyen la demolición de aceras deterioradas, la construcción de nuevos pavimentos, la alineación de bordillos, la mejora de la red de drenaje, la instalación de barandillas en tramos con desnivel y la eliminación de barreras arquitectónicas, con el objetivo de facilitar la movilidad peatonal, especialmente para personas con movilidad reducida.

Los trabajos ya se encuentran en ejecución en distintos puntos de la ciudad, con un avance destacado en la avenida Oceanía, en la barriada de San Bernabé, donde se ha supervisado el cumplimiento del cronograma y la calidad de los materiales empleados.

El Plan Municipal de Acerado forma parte de una estrategia más amplia de mejora del entorno urbano en Algeciras, con la que se busca atender las necesidades de mantenimiento y renovación de las aceras, así como promover un espacio urbano más seguro e inclusivo. La actuación pretende favorecer que los peatones ganen protagonismo en la ciudad y que se refuerce la conexión entre las diferentes barriadas, contribuyendo a la cohesión y accesibilidad del municipio.

Según indica el Ayuntamiento, el plan responde a una demanda vecinal y forma parte de la planificación municipal para modernizar la ciudad, mejorando tanto la imagen urbana como la calidad de vida de los habitantes.