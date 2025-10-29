Desmantelada una red que facilitaba el paso irregular de migrantes desde Ceuta: once detenidos, cuatro de ellos en Algeciras

Ascienden a once los detenidos por favorecer la migración irregular desde Ceuta a la península.

La Guardia Civil ha detenido a once personas e investigado a otras dos en el marco de una operación contra una organización criminal dedicada a favorecer la migración irregular desde Ceuta hacia la península. Cuatro de los arrestos se han producido en Algeciras (Cádiz), cinco en Ceuta y dos en Coín (Málaga), según ha informado el instituto armado.

Durante el operativo, desarrollado durante la madrugada del martes, los agentes interceptaron además a nueve personas extranjeras en situación irregular que se encontraban en una vivienda del Poblado Sanidad, en Ceuta, a la espera de ser trasladadas al otro lado del Estrecho.

La organización, según la Guardia Civil, estaba “perfectamente estructurada” y actuaba de forma coordinada entre ambas orillas. Captaban a migrantes en Marruecos, generalmente a través de intermediarios, y los cruzaban a Ceuta en embarcaciones. Una vez en la ciudad autónoma, los ocultaban en pisos y locales hasta organizar su salida hacia la península, que se realizaba en embarcaciones de recreo para evitar los controles fronterizos.

Ya en territorio peninsular, otros miembros del grupo se encargaban de recoger a los migrantes y trasladarlos por distintas localidades de Andalucía, principalmente en la provincia de Cádiz.

Fuentes del instituto armado no descartan que algunas de las tragedias ocurridas en los últimos meses durante intentos de llegada a la ciudad autónoma puedan estar vinculadas con esta red, que habría operado en distintos puntos del litoral ceutí.

La operación se ha desarrollado en colaboración con unidades de Ceuta, Algeciras y Málaga. En los registros realizados se han intervenido documentación, teléfonos móviles y material informático de interés para la investigación.