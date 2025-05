Recuperados un Rolls Royce y otros 17 coches de lujo robados en EEUU y Europa en una operación en el Puerto de Algeciras

Algeciras/Una operación conjunta de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria ha permitido interceptar en el Puerto de Algeciras un total de 18 vehículos robados durante el último mes, la mayoría procedentes de Estados Unidos. La investigación, llevada a cabo por la Unidad de Análisis de Riesgo (ULAR), ha sacado a la luz una trama internacional de tráfico ilícito de vehículos que utilizaba la infraestructura portuaria para introducir coches de alta gama en el mercado europeo.

Del total de vehículos recuperados, 16 habían sido presuntamente sustraídos en distintos puntos de Norteamérica y viajaban ocultos en contenedores marítimos con origen en Estados Unidos. Los dos restantes fueron detectados por el Resguardo Fiscal del Estado en controles rutinarios y habían sido robados en Europa. En este último caso, las pesquisas concluyeron con la detención de dos personas.

El valor de los vehículos intervenidos supera el millón y medio de euros. Entre ellos figuran modelos de marcas como Range Rover, Lexus, Toyota, Honda, Audi y Rolls Royce. Este último, especialmente llamativo, está valorado en 300.000 euros, lo que da una idea del nivel de sofisticación y del beneficio económico que persiguen estas redes delictivas.

Uno de los coches recuperados en Algeciras: un 'Rolls Royce' con un valor en el mercado de 300.000 euros.

La operación ha sido posible gracias a la coordinación entre los guardias civiles de la Compañía de Fiscal y Fronteras del Puerto de Algeciras y los funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, que integran la ULAR. Su labor diaria de control, identificación e inspección de contenedores ha resultado clave para la detección de los vehículos. Además, el cruce de información con las autoridades estadounidenses —en concreto, el Department of Homeland Security y US Customs and Border Protection— permitió confirmar el origen norteamericano de la mayoría de los coches.

La Guardia Civil ha destacado que este tipo de operaciones subrayan la eficacia del trabajo conjunto entre cuerpos policiales y autoridades aduaneras en la lucha contra el crimen organizado. En un puerto con el volumen de tráfico y mercancías del de Algeciras, considerado estratégico para las rutas comerciales entre continentes, la vigilancia constante y el uso de herramientas de análisis de riesgo son fundamentales para detectar fraudes, contrabando y actividades delictivas como el tráfico internacional de vehículos robados.