Algeciras activa la reconstrucción de los Arcos del Cobre derribados por un camión con una obra de 36.000 euros

Daños en los arcos del Cobre, en Algeciras, cuando un camión se empotró contra el acueducto el pasado 23 de octubre.

El Ayuntamiento de Algeciras ha dado el primer paso para devolver su imagen original a uno de los elementos históricos más reconocibles de la barriada de El Cobre. El Consistorio ha sacado a licitación las obras para reconstruir el arco del acueducto que se derrumbó el pasado mes de octubre después de que un camión impactara contra la estructura al intentar pasar bajo ella.

El contrato, impulsado por el área de Urbanismo, tiene un valor estimado de 30.009 euros, que asciende a 36.310 euros con IVA, y contempla los trabajos necesarios para reconstruir el arco dañado y reparar los posibles desperfectos provocados en la arcada contigua. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 30 de marzo de 2026.

La actuación prevista tendrá un plazo de ejecución de 42 días, es decir, unas seis semanas de trabajo centradas principalmente en labores de mampostería y albañilería destinadas a recuperar la estructura original del monumento.

Un arco histórico derribado por un tráiler

El incidente que provocó el derrumbe ocurrió a primera hora de la mañana del 23 de octubre, cuando un camión con remolque trató de atravesar el paso bajo el acueducto sin tener en cuenta la limitación de altura existente. El impacto contra la parte superior del arco provocó el desprendimiento de la estructura y su posterior colapso.

La Policía Local tuvo que intervenir para reorganizar el tráfico mientras se retiraban los restos de piedra que habían quedado sobre la calzada y bloqueaban el paso del vehículo pesado. El conductor resultó ileso, aunque los agentes levantaron el correspondiente atestado.

Vídeo: Un camión derriba uno de los arcos del acueducto de El Cobre, en Algeciras / Vanessa Pérez

Tras el suceso, el alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce, anunció que el Ayuntamiento reclamaría a la empresa responsable del camión todos los costes derivados de la reconstrucción, al tratarse de una zona donde el tráfico pesado está restringido y debidamente señalizado.

Reconstrucción con materiales similares a los originales

El proyecto municipal plantea reconstruir el arco demolido respetando la forma, materiales y sistema constructivo originales para garantizar la integración de la intervención en el conjunto histórico.

Para ello se emplearán piedra de mampostería de la zona, ladrillo macizo de barro cocido y mortero de cal y arena, siguiendo el mismo diseño que presentan los arcos que se mantienen en pie. La nueva arcada se levantará con ayuda de una cimbra de madera que reproducirá la curvatura original del arco.

Además, el proyecto incluye actuaciones en el contrafuerte adyacente, que presenta un ligero desplazamiento tras el impacto, con el objetivo de asegurar la estabilidad estructural de todo el conjunto.

Un monumento clave en la historia de la ciudad

El tramo afectado forma parte del acueducto del río de la Miel, construido entre 1841 y 1845 para mejorar el abastecimiento de agua a la ciudad. La infraestructura recogía el agua de los manantiales situados en la zona del Almendralache y la conducía hasta Algeciras salvando el desnivel del terreno mediante una sucesión de arcos de medio punto apoyados sobre pilastras de sección cuadrada.

En la actualidad todavía se conservan varios tramos de esta estructura histórica en la barriada de El Cobre, donde los conocidos Arcos del Cobre forman parte del paisaje urbano y del patrimonio arquitectónico local.

De hecho, el acueducto está catalogado en el Plan General de Ordenación Urbana de Algeciras con grado 2, lo que reconoce su notable interés histórico y arquitectónico y obliga a que cualquier intervención se limite a su conservación, mantenimiento o restauración.

Con esta licitación, el Ayuntamiento pretende recuperar uno de los elementos patrimoniales más singulares de la zona y devolver la imagen original a un monumento que durante décadas ha formado parte de la memoria visual de la barriada. Si se cumplen los plazos previstos, el arco podría volver a levantarse antes del verano.