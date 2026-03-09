El Puerto de Algeciras adjudica la construcción de la nueva lonja pesquera por casi 3,5 millones de euros

La transformación del frente portuario sigue avanzando en Algeciras. La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras ha adjudicado a ASCH Infraestructuras y Servicios la construcción de la nueva lonja pesquera, una infraestructura clave para el presente y el futuro del sector. El proyecto, que supondrá una inversión cercana a los 3,5 millones de euros y contará con un plazo de ejecución de 18 meses, modernizará las instalaciones donde se concentra buena parte de la actividad pesquera del puerto.

La futura lonja será un edificio de dos alturas y una planta de 22,75 por 50,50 metros, diseñado específicamente para adaptarse a los flujos logísticos y a las normativas actuales del sector. El complejo incorporará un muelle de descarga de 4,5 metros de ancho y otro de desembarco para los pesqueros de 5 metros, lo que permitirá agilizar las operaciones y mejorar las condiciones de trabajo en la dársena pesquera.

La iniciativa supone un paso más en la renovación de unas instalaciones que habían quedado obsoletas con el paso del tiempo. Una vez finalice la construcción del nuevo edificio, la Autoridad Portuaria procederá a demoler la actual lonja situada en el denominado muelle del frigorífico. El inmueble, construido en 1970 y que originalmente alcanzaba los 229 metros de largo por 36 de ancho, ya fue parcialmente demolido en 2020 para adaptarse a la evolución de la actividad pesquera.

El nuevo edificio será además la cuarta lonja en la historia del Puerto de Algeciras, un espacio que combina tradición e innovación para responder a las necesidades actuales del sector. En la planta baja se ubicará la sala de subastas, junto a las áreas de recepción, expedición y almacenamiento de cajas. También contará con cámara frigorífica, máquina de hielo, vestuarios, baños y dependencias para la oficina veterinaria.

La segunda planta albergará las oficinas administrativas y una sala de formación, entre otras dependencias destinadas a mejorar la gestión y profesionalización de la actividad pesquera.

El presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, Gerardo Landaluce, ha destacado que “esta nueva lonja es fiel reflejo del compromiso de la APBA con el presente y futuro del sector pesquero de Algeciras y Tarifa, que representa una parte esencial de nuestra tradición e historia, y a partir de ahora también de nuestro futuro”.

Un edificio pensado para el nuevo frente puerto-ciudad

El diseño de la nueva lonja también ha tenido muy en cuenta su entorno urbano. Aunque se ubicará en el lado portuario de la dársena pesquera, el proyecto se ha concebido para integrarse visualmente con el futuro Lago Marítimo de Algeciras, una de las iniciativas urbanísticas más ambiciosas del frente litoral.

La composición arquitectónica permitirá que el edificio se convierta en un nuevo elemento de referencia en la interfaz puerto-ciudad. Su fachada principal se orientará hacia el muelle de Ribera, lo que facilitará su visibilidad desde distintos puntos de la ciudad e incluso desde las zonas más elevadas.

Para reforzar esa integración visual, el proyecto también contempla el tratamiento de la cubierta como una fachada más del edificio. En ella se integrarán placas solares en los lucernarios, una solución que permitirá generar energía y, al mismo tiempo, evitar el impacto visual de las instalaciones.

Más espacio para modernizar el puerto

La demolición de la antigua lonja permitirá además reorganizar el entorno inmediato. Entre otras actuaciones, se ejecutará el retranqueo hacia el muelle pesquero del actual vial Norte-Sur que conecta el muelle Juan Carlos I con Galera.

Esta actuación se integra en el Proyecto Hércules, un conjunto de iniciativas destinadas a transformar y optimizar los viales y espacios operativos del recinto portuario.

Con esta nueva infraestructura, el Puerto de Algeciras da un paso decisivo para modernizar uno de sus sectores históricos y reforzar su papel como motor económico y social del Campo de Gibraltar. La nueva lonja aspira a convertirse no solo en un espacio más eficiente para la actividad pesquera, sino también en un nuevo símbolo del diálogo entre el puerto y la ciudad.