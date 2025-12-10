El PSOE de Algeciras traslada su solidaridad a las víctimas del supuesto acoso del alcalde

La vicesecretaria de Acción Política de la Ejecutiva local del PSOE de Algeciras, Isabel Beneroso, ha mostrado este miércoles su solidaridad con las posibles víctimas del acoso por parte del alcalde, José Ignacio Landaluce, denunciado por el propio PSOE ante la Fiscalía del Tribunal Supremo.

"Reiteramos nuestra solidaridad con las víctimas y con quienes han resultado perjudicados por todas estas actitudes y conductas del regidor de Algeciras", ha valorado Beneroso, quien ha apuntado que ahora el procedimiento iniciado debe seguir su curso.

"Vamos a ser respetuosos con el procedimiento judicial iniciado, pero sí queremos dejar constancia de que esta es la respuesta al compromiso que desde el PSOE manteníamos con la ciudadanía de Algeciras en la defensa de sus intereses públicos. Es un compromiso que mantenemos con los principios y con la defensa de la igualdad, como la lucha contra la violencia de género, en cualquiera de sus expresiones. Por último, queremos recordar que estas actitudes y estas supuestas conductas de abuso mantenidas por el alcalde de Algeciras no hubiesen sido posibles sin los colaboradores necesarios que han mantenido el silencio por cuestiones que ahora no vamos a entrar y que se verán durante el procedimiento", ha apuntado.