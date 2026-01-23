El PSOE de Algeciras se suma a las quejas por el estado de la sanidad pública y reclama medidas urgentes

El PSOE de Algeciras se ha sumado este viernes a las quejas por la situación de la sanidad pública en Andalucía, con especial énfasis en el Campo de Gibraltar, ante la falta de especialistas y listas de espera que la edil Paqui Pizarro ha calificado como "insoportables”. Los socialistas igualmente se hacen eco de la saturación en urgencias y quirófanos, tal y como vienen denunciando en las últimas semanas usuarios y profesionales sanitarios, así como la Coordinadora Comarcal en Defensa de la Sanidad Pública del Campo de Gibraltar.

“La penosa situación que ya venía sufriendo la Sanidad en nuestra ciudad y nuestra comarca no sólo no mejora, sino que sigue empeorando, cada día más ante la indiferencia de la delegada territorial de Salud de la Junta de Andalucía, la algecireña Eva Pajares, y el silencio cómplice del alcalde y ex presidente local del PP, José Ignacio Landaluce", ha enfatizado Pizarro.

“Hace falta que se tomen ya medidas urgentes, porque la situación es insostenible e inaceptable. Necesitamos más especialistas en Otorrinolaringología y Neumología, especialmente ante la elevada incidencia que están teniendo la gripe y otras enfermedades propias del invierno, pero también hacen falta más profesionales en Neurología, en Oncología, en Rehabilitación… No puede ser que alguien que ha tenido una lesión tenga que esperar 10 o 12 meses para poder empezar con su rehabilitación, porque el Hospital Punta de Europa sólo cuente actualmente con dos rehabilitadores, menos de un tercio de los que tiene que tener. No puede ser que a los pacientes de Traumatología y a los de otras especialidades se les ‘anime’ a acudir a la Sanidad privada, y que, si no se la pueden pagar, se tengan que quedar casi un año esperando para poder recibir su tratamiento”, ha advertido Pizarro.

Los socialistas niegan que sean situaciones puntuales. "Se está poniendo en riesgo la salud de muchos pacientes y se está provocando que otros ni siquiera puedan recibir atención con un mínimo de dignidad”, ha advertido la edil socialista.