Colapso en el Hospital de Algeciras con pacientes a la intemperie y Urgencias desbordadas por falta de personal

El Hospital Universitario Punta de Europa de Algeciras vuelve a situarse en el centro de la polémica sanitaria en el Campo de Gibraltar. La Coordinadora Comarcal en Defensa de la Sanidad Pública ha difundido este martes, 20 de enero, un duro comunicado en el que denuncia el “reiterado estado de colapso” que sufre el centro hospitalario, una situación que, a su juicio, “vulnera gravemente la dignidad de los pacientes y pone en riesgo su salud”.

Desde la Coordinadora advierten de que el hospital atraviesa un “escenario límite” que no es puntual, sino recurrente. En su nota de prensa recuerdan que esta realidad ya fue alertada la pasada semana por un profesional sanitario del propio centro y portavoz del sindicato CSIF, quien denunció que “la sala de Urgencias está siendo utilizada para ingresar pacientes ante la falta de camas y de profesionales sanitarios”.

Relacionado CSIF denuncia que el Hospital Punta Europa de Algeciras carece de personal suficiente para afrontar el pico de gripe

Según la Coordinadora, esta práctica está generando una “convivencia peligrosa” entre pacientes con patologías muy diferentes, incluidas “enfermedades respiratorias altamente contagiosas”, lo que incrementa de forma notable el riesgo de contagios y deteriora la calidad asistencial.

El comunicado subraya que el pasado viernes 16 de enero el hospital volvió a colapsarse, una situación que, en palabras de la Coordinadora, “evidencia una grave falta de previsión por parte del Servicio Andaluz de Salud”. En este punto, la entidad señala directamente a la delegada territorial de Salud en la provincia, Eva Pajares, y a la dirección gerencia del hospital, encabezada por Fátima González.

Uno de los aspectos más graves denunciados es la reorganización del área de Urgencias. La Coordinadora asegura que familiares de pacientes y profesionales del propio hospital están denunciando públicamente que “la sala de espera de Urgencias ha sido trasladada a un espacio exterior del hospital”, obligando a pacientes y acompañantes “a cruzar una calle y a permanecer a la intemperie en pleno invierno”.

Para la Coordinadora, esta situación resulta “absolutamente inaceptable” y supone un “atentado directo contra la dignidad de las personas” que acuden al centro en busca de atención sanitaria. “Estamos hablando de pacientes vulnerables y de familiares que se ven forzados a esperar fuera, expuestos al frío y a la lluvia”, recalcan.

Mensaje de una usuaria en la Plataforma de afectados en defensa del Hospital Punta de Europa.

En este contexto, el colectivo recuerda que el Hospital Punta de Europa da servicio a “varias poblaciones de gran tamaño del Campo de Gibraltar” y advierte de que el deterioro asistencial no puede seguir normalizándose. “Se está abandonando de forma inaceptable a un hospital clave para toda la comarca”, sostienen.

Por todo ello, la Coordinadora Comarcal en Defensa de la Sanidad Pública del Campo de Gibraltar exige “explicaciones públicas inmediatas”, la “dimisión de las responsables” señaladas y, sobre todo, “la contratación urgente de personal sanitario suficiente” para evitar que el colapso se repita y siga poniendo en riesgo la salud de los pacientes y las condiciones de trabajo de los profesionales.

La denuncia se suma a las advertencias realizadas en los últimos días por el sindicato CSIF, que ha alertado del impacto del pico de gripe y de la falta de refuerzos en un hospital que, año tras año, vuelve a situarse al límite en los momentos de mayor presión asistencial.