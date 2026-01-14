CSIF denuncia que el Hospital Punta Europa de Algeciras carece de personal suficiente para afrontar el pico de gripe

Los hospitales públicos de la provincia de Cádiz atraviesan una situación de "abandono generalizado" por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en uno de los momentos "más delicados del año", marcado por el aumento de la gripe y otras patologías respiratorias. Así lo denuncia este miércoles la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que vuelve a poner el foco en el Hospital Universitario Punta Europa de Algeciras, epicentro de una crisis asistencial que, aunque ha dado una leve tregua en número de pacientes, mantiene intactos sus problemas de fondo.

Hace apenas una semana, CSIF alertaba de la insostenible saturación de las Urgencias del Punta Europa, donde llegó a haber hasta 42 pacientes ingresados simultáneamente, algunos de ellos ubicados incluso en la sala de espera ante la falta de camas. Una situación límite provocada por el pico de gripe y la ausencia de refuerzos, que obligó a exprimir al máximo los recursos disponibles sin ampliar las plantillas de Enfermería ni de Técnicos de Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE).

Hoy, el sindicato reconoce que la presión asistencial ha descendido ligeramente en Algeciras, pero advierte de que las carencias siguen siendo exactamente las mismas. “No ha cambiado nada estructuralmente: falta personal, falta previsión y falta voluntad política”, denuncia el responsable de Sanidad de CSIF Cádiz, Alberto Puyana, quien subraya que el problema no es puntual, sino recurrente y perfectamente previsible.

“La raíz ya la sabe todo el mundo: falta de personal, de espacio, de planificación y una nefasta política de contrataciones del SAS”, afirma Puyana. A pesar de que cada año estas fechas traen consigo un aumento de la demanda asistencial, la administración sanitaria no refuerza adecuadamente las plantillas, dificultando además la cobertura de bajas, vacaciones, permisos o reducciones de jornada. El resultado es un sistema que funciona permanentemente al límite.

En el caso del Hospital Punta Europa, CSIF recuerda que ni siquiera se ha podido abrir la planta de alta frecuentación, una medida utilizada en otras ocasiones para aliviar el colapso, simplemente porque no hay profesionales disponibles. “Se ha optado por desdoblar Urgencias y colocar camas donde se ha podido, pero sin aumentar el personal. Eso es pan para hoy y hambre para mañana”, lamentan desde el sindicato.

Esta situación, advierte CSIF, repercute directamente en la calidad asistencial que reciben los pacientes y, al mismo tiempo, genera un profundo malestar entre los profesionales sanitarios. “Hablamos de hastío, estrés, indignación y sensación de abandono absoluto”, insiste Puyana, que alerta del riesgo de normalizar escenarios excepcionales que terminan provocando más bajas laborales y agravando aún más el problema.

El panorama no es exclusivo de Algeciras. En el resto de hospitales de la provincia, las Urgencias siguen colapsadas, no hay camas disponibles para nuevos ingresos y las medidas adoptadas se hacen, en muchos casos, sin refuerzos de personal suficientes. Una realidad que también se extiende a la Atención Primaria, igualmente afectada por la falta de profesionales.

Ante este escenario, CSIF exige al SAS y a sus responsables políticos que “dejen de lanzar balones fuera y asuman sus funciones”, adoptando de forma urgente las medidas necesarias para garantizar una atención sanitaria digna. Mientras tanto, la central sindical ha iniciado una ronda de reuniones con partidos políticos con representación en el Parlamento andaluz para trasladarles de primera mano la gravedad de la situación y mantener la presión en busca de soluciones reales.