Urgencias colapsadas en el hospital de Algeciras con 42 pacientes ingresados y la sala de espera convertida en planta hospitalaria

El servicio de Urgencias del Hospital Universitario Punta de Europa de Algeciras atraviesa estos días una situación límite coincidiendo con el pico de la gripe y otras infecciones respiratorias. El sindicato CSIF ha denunciado este miércoles, 7 de enero, la “insostenible saturación” que sufre el centro, hasta el punto de que ha sido necesario habilitar la sala de espera de Urgencias como zona de ingresos para poder atender a todos los pacientes.

Según los datos aportados por la central sindical, entre el domingo 4 y el lunes 5 se han llegado a contabilizar hasta 42 personas ingresadas en Urgencias, repartidas entre la propia sala de espera, el área de observación y distintas zonas de tratamiento. Una imagen que, advierte CSIF, refleja el colapso asistencial que vive el hospital en estas fechas.

En situaciones similares, el Hospital Punta de Europa ha recurrido en otras ocasiones a la apertura de una planta de alta frecuentación para absorber el exceso de pacientes. Sin embargo, en esta ocasión la dirección del centro ha trasladado que no hay profesionales disponibles para ponerla en marcha. “Lo único que se ha podido hacer es desdoblar Urgencias al máximo, aumentando el número de camas allí donde ha sido posible, pero sin reforzar las plantillas de Enfermería ni de Técnicos de Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE)”, señalan desde la sección sindical de CSIF.

Para el sindicato, esta situación no solo supone una sobrecarga extrema de trabajo para el personal sanitario, sino que también genera un claro perjuicio para los usuarios. La convivencia de pacientes con infecciones respiratorias junto a otros con patologías diferentes incrementa el riesgo de contagios y afecta a la calidad de la atención sanitaria que reciben.

CSIF recuerda que este escenario no es excepcional, sino que se repite cada año en estas fechas y, de hecho, llega a producirse tres y hasta cuatro veces al año. A juicio del sindicato, la raíz del problema está en la falta de planificación del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y en lo que califican como una “nefasta política de contrataciones”. “Los contratos precarios, de pocos días o semanas, hacen que apenas haya profesionales disponibles y que sanitarios de otras provincias no quieran venir a la comarca. Así es imposible reforzar unos servicios que ya están saturados”, subrayan.

Ante este panorama, CSIF exige a las autoridades sanitarias una planificación adecuada de los recursos humanos, teniendo en cuenta tanto los picos previsibles de demanda asistencial como los periodos de vacaciones y permisos del personal. Además, reclama un esfuerzo presupuestario para ampliar la plantilla estructural y ofrecer contratos temporales de mayor duración y con mejores condiciones laborales.

La denuncia del sindicato coincide en el tiempo con la ofensiva política del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, que ha anunciado la solicitud de una comparecencia urgente y extraordinaria del Gobierno de la Junta para abordar, entre otros asuntos, la gestión de la epidemia de gripe y el colapso vivido en centros de salud y hospitales durante estas semanas.