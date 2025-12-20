El Hospital Universitario Punta de Europa de Algeciras se queda con solo tres otorrinos y deriva las urgencias a La Línea

El Hospital Universitario Punta de Europa de Algeciras, principal centro sanitario del Campo de Gibraltar, atraviesa una situación crítica en uno de sus servicios esenciales. La Unidad de Otorrinolaringología funciona actualmente con solo tres médicos en activo, cuando la plantilla estructural debería contar con ocho especialistas. Una carencia prolongada desde el mes de octubre que ha desembocado, ahora en diciembre, en turnos sin guardia localizada, derivaciones de urgencias al Hospital Universitario de La Línea de la Concepción y una sobrecarga asistencial que roza el límite de los profesionales.

La situación se ha agravado de forma notable y progresiva en los últimos meses, según fuentes hospitalarias consultadas por Europa Sur. Entre mayo y octubre, el servicio operaba con cuatro otorrinos (el 50% de la plantilla necesaria), una cifra insuficiente pero aún manejable. Desde octubre y hasta la actualidad, solo quedan tres (el 37,5% de la plantilla), de los cuales uno es el jefe de servicio, que no realiza guardias por edad y por sus funciones de gestión y coordinación.

Dos médicos para todas las guardias

Esto deja, en la práctica, a solo dos especialistas para cubrir todas las guardias localizadas del servicio, además de su jornada ordinaria. Ambos médicos realizan turnos alternos en los que encadenan su jornada habitual de siete horas —de 8:00 a 15:00, pasando consulta— con guardias que se prolongan desde las 15:00 hasta las 8:00 de la mañana siguiente. En total, 15 guardias al mes por profesional.

Semejante carga de trabajo genera estrés, cansancio extremo y un claro impacto en la vida personal y familiar, además de riesgos laborales y psicosociales ampliamente denunciados por el colectivo médico. “Un día sí y un día no”, resumen las fuentes consultadas, que describen una situación de agotamiento sostenido desde hace meses.

El jefe de servicio, de 63 años, no realiza guardias no solo por edad, sino porque su labor es imprescindible para organizar turnos, coordinar quirófanos, gestionar agendas y garantizar la calidad asistencial. Es, en definitiva, la figura responsable de planificar, dirigir y evaluar toda la actividad clínica y quirúrgica del servicio.

Diciembre sin guardia en algunos turnos

La falta de personal ha tenido una consecuencia directa este mes: hay turnos en los que no existe guardia de Otorrinolaringología en el Punta de Europa. En esos casos, las urgencias se derivan al Hospital Universitario de La Línea, situado a unos 25 kilómetros de Algeciras, o se resuelven mediante consulta telefónica con el otorrino de guardia en ese centro sanitario.

En Navidad, además, estos profesionales tienen derecho a vacaciones, lo que ha obligado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a activar un plan de contingencia para garantizar la atención urgente. Los casos graves serán trasladados en ambulancia, mientras que los no considerados urgentes se atenderán a distancia.

El acceso de Urgencias del Hospital Punta de Europa de Algeciras. / Erasmo Fenoy

Listas de espera de hasta nueve meses

Para los usuarios del Punta de Europa, esta situación tiene consecuencias claras. La primera, listas de espera cada vez más largas. Desde mediados de diciembre, el servicio está atendiendo a pacientes derivados desde Atención Primaria en marzo y abril, lo que supone unos nueve meses de espera para una primera consulta. Las demoras quirúrgicas también son motivo de preocupación.

La segunda, las molestias y riesgos añadidos de tener que desplazarse a La Línea en caso de urgencia, o de no poder ser valorado presencialmente por un especialista en Algeciras si el caso no se considera grave.

¿Qué atiende un otorrino y qué urgencias se derivan? Un otorrino diagnostica y trata patologías frecuentes y potencialmente graves: infecciones de oído, nariz y garganta, pérdidas de audición, vértigos, hemorragias nasales, problemas respiratorios, tumores de cabeza y cuello, cuerpos extraños o complicaciones de las vías aéreas, lo que da idea de la magnitud del problema. Durante diciembre, las urgencias otorrinolaringológicas que pueden ser derivadas a La Línea incluyen hemorragias nasales importantes, infecciones severas, obstrucciones respiratorias, abscesos amigdalares o cuerpos extraños en oído, nariz o garganta.

La versión del SAS: “situación puntual”

Tras la consulta realizada por este periódico, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) mantiene que se trata de una "situación puntual", motivada por las vacaciones de los profesionales.

“Se ha hecho un plan de contingencia incluyendo a los profesionales del Área Campo de Gibraltar Este (en La Línea) para seguir prestando asistencia a los pacientes. Desde la Dirección del Área Campo de Gibraltar Oeste no se ha dejado de trabajar para incorporar nuevos especialistas y en enero de 2026 está previsto que se incorporen tres. Agradecemos el compromiso de los profesionales de ambos centros para poder dar asistencia a los pacientes”, señala un portavoz del SAS.

En junio pasado, la Consejería de Salud reconocía en una nota de prensa la sobrecarga del servicio de Otorrinolaringología del Punta de Europa

No obstante, incluso con la incorporación anunciada de esos tres nuevos especialistas, el servicio seguiría por debajo de lo necesario: pasaría a contar con cinco otorrinos más un jefe de servicio, seis profesionales en total (el 75% de la plantilla), cuando la dotación estructural es de ocho.

La situación actual no es un hecho aislado ni parece puntual. En junio pasado, la Consejería de Salud reconoció en una nota de prensa la sobrecarga del servicio de Otorrinolaringología del Punta de Europa. La consejera, Rocío Hernández, admitió entonces que la presión asistencial estaba “perfectamente identificada” y anunciaba medidas de reorganización interna, priorización quirúrgica, impulso de la cirugía ambulatoria y colaboración entre los hospitales de la comarca.

Seis meses después, el problema persiste y se agudiza.