CSIF denuncia que el Hospital de La Línea tiene un único neumólogo cuando debería haber tres

El sindicato CSIF ha denunciado este jueves la falta de profesionales de Neumología en el Hospital de La Línea; centro que además de esta población atiende a los vecinos de San Roque y las tres localidades del interior del Campo de Gibraltar. El sindicato sostiene que desde hace un año el centro tiene únicamente un neumólogo, cuando la dotación debería ser de tres. De los otros dos profesionales, explica CISF, "uno se encuentra en situación de incapacidad temporal de larga duración y el otro está en comisión de servicio en la sanidad pública de Extremadura".

CSIF afirma haber trasladado en reiteradas ocasiones a la dirección del hospital su preocupación por la carga de trabajo que asume el único neumólogo disponible, una situación que considera inasumible. No obstante, el sindicato señala que los servicios centrales del SAS se niegan a ofrecer una solución estable al problema.

Ante esta situación, CSIF anuncia que exigirá por escrito a la administración sanitaria la revocación de la comisión de servicio del profesional desplazado fuera de Andalucía para que se reincorpore a su plaza en el Hospital de La Línea. En caso de no obtener respuesta, el sindicato no descarta recurrir a su asesoría jurídica.

El sindicato destaca que el único neumólogo en activo no solo atiende la actividad hospitalaria y las urgencias, sino también las consultas externas derivadas de todos los centros de salud del Área Sanitaria Campo de Gibraltar Este, que incluye La Línea, San Roque, San Martín del Tesorillo, Jimena y Castellar.

El sindicato considera especialmente grave esta situación en un periodo en el que aumenta la demanda asistencial por patologías respiratorias, y califica de incomprensible que un especialista de Neumología tenga que asumir en solitario toda la atención del área.