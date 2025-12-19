El PSOE provincial insiste al PP que presente una moción de censura contra Landaluce

El secretario de Organización del PSOE de Cádiz, Juan Cornejo, ha reclamado este viernes "ejemplaridad" al PP y ha tachado de “mentira” que Juanma Moreno dijese el jueves que el alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce, estaba fuera del partido.

Para Cornejo, Landaluce sigue en el Partido Popular a la vista de lo sucedido durante la mañana en el Pleno municipal, donde el secretario municipal ha confirmado que el regidor permanece en el grupo porque, en el momento de celebrarse la sesión, no tenía constancia "fehaciente" de la baja en la formación conservadora.

Cornejo también consdiera "una falsedad" que Juanma Moreno refiriese no tener competencias (desde el PP) para actuar. “Dice que no puede hacer nada porque ya no es del PP, pero hoy el secretario del Ayuntamiento confirma que sigue siendo miembro del grupo popular. Moreno Bonilla tiene 15 concejales para presentar una moción de censura mañana mismo; y tiene además en eso a los siete del PSOE, si no lo hace, es un cobarde que mira para otro lado porque tiene algo que esconder, es cómplice del bochorno de Algeciras y será responsable de lo que aún queda por saberse del alcalde”, ha aseverado.