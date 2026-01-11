El PSOE acusa al PP de “sostener un fraude democrático” para mantener a Landaluce como alcalde de Algeciras

El PSOE de Algeciras ha elevado el tono contra el Partido Popular tras confirmarse oficialmente que José Ignacio Landaluce ya no pertenece al Grupo Municipal Popular, aunque continúa ejerciendo como alcalde con el respaldo de los 15 concejales del PP. Los socialistas califican la situación de “fraude democrático” y de “falta absoluta de dignidad política” por parte de quienes, a su juicio, se “prestan” a mantener en el cargo a un alcalde que ya no forma parte del partido con el que concurrió a las elecciones.

El secretario de Organización de la Ejecutiva local y viceportavoz municipal, Fran Fernández, ha recordado este domingo que “los algecireños decidieron en las urnas que la Alcaldía estuviera en manos del Partido Popular, no de un alcalde no adscrito”, una voluntad que, según denuncia, “se está vulnerando de manera deliberada”.

Las críticas del PSOE llegan después de que el Ayuntamiento de Algeciras informara este sábado de que Landaluce comunicó de forma voluntaria, el pasado 2 de enero, su baja como miembro del Grupo Municipal Popular, manteniendo —según la nota oficial— su “compromiso de apoyo político y disciplina de voto” con dicho grupo. El PP, por su parte, registró días después un escrito en el que acepta esta decisión y reitera su respaldo al alcalde, asegurando que la situación no afecta a la gobernabilidad ni al funcionamiento del Consistorio.

Para los socialistas, sin embargo, esa explicación no hace sino agravar el problema. Fernández ha subrayado que Landaluce se encuentra "fuera del PP y del grupo municipal" tras la denuncia presentada contra él ante la Fiscalía Anticorrupción del Tribunal Supremo por la presunta comisión de delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y acoso sexual. “Aun así, sigue presidiendo juntas de gobierno, compartiendo agenda con los concejales del PP y ejerciendo el ordeno y mando como si nada hubiera pasado”, ha lamentado.

“Lo que está ocurriendo en Algeciras es una trilería política insostenible y bochornosa, algo inaudito que está dañando gravemente la imagen de la institución municipal y de la propia ciudad”, ha afirmado el viceportavoz socialista, que considera que el alcalde “se aferra al sillón por puro interés personal”.

Desde el PSOE también se critica el uso de la imagen institucional para “blanquear” la situación. “Algeciras no se merece seguir teniendo como alcalde a un político acorralado que utiliza fotitos, vídeos promocionales y propaganda pagada con dinero público para aparentar normalidad, incluso en situaciones que producen verdadera vergüenza ajena”, han señalado desde la Ejecutiva local.

El alcalde, José Ignacio Landaluce, asistió este sábado al concierto de la cantante sevillana Tamara en el Teatro Municipal Florida. / Ayuntamiento de Algeciras

Los socialistas insisten en que el PP tiene “en su mano” una salida democrática: la moción de censura. Una opción que permitiría, según Fernández, que la Alcaldía continuara en manos populares respetando el mandato de las urnas. “Prefieren sostener a un alcalde no adscrito, denunciado por presuntos delitos muy graves, antes que activar los mecanismos democráticos que tienen a su disposición”, ha reprochado.

Además, el PSOE reclama explicaciones públicas a la dirección del PP a todos los niveles. “La ciudadanía tiene derecho a saber qué está pasando en el Ayuntamiento. No sabemos si los concejales se han sublevado contra su partido o si la orden, desde instancias superiores, es mirar hacia otro lado. En cualquier caso, ambas opciones son igual de bochornosas”, ha concluido Fernández, instando al PP provincial, regional y nacional a “dar la cara” y explicar por qué mantienen como alcalde a alguien "que ya no mantienen en su partido".