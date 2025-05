El PSOE exige al PP explicaciones tras el cese de Laura Ruiz: “Landaluce la contrató después de que amenazara con tirar de la manta”

Algeciras/El PSOE de Algeciras ha instado este lunes al Partido Popular a dar explicaciones “claras y urgentes” sobre la contratación y cese de Laura Ruiz, ex concejala del PP condenada a prisión e inhabilitación, y hasta el pasado viernes personal de confianza del Ayuntamiento. El viceportavoz socialista y secretario de Organización de la agrupación local, Fran Fernández, ha reclamado directamente al presidente provincial del PP, Bruno García, que “aproveche” su visita de esta tarde a la ciudad para aclarar “qué ha ocurrido en realidad con este espinoso asunto que el Partido Popular intenta tapar”.

La polémica gira en torno al nombramiento, en septiembre de 2023, de Ruiz como cargo de confianza en el gobierno de José Ignacio Landaluce, después de que ella misma anunciara públicamente su intención de acudir a los tribunales para revelar supuestas irregularidades durante su etapa como edil del PP. La ex delegada de Educación, Medio Ambiente y Pesca había dimitido en 2021 tras ser condenada por un delito contra la intimidad, la integridad moral y coacciones, al publicar un anuncio sexual con los datos del abogado de su exmarido.

“La contrataron después de que amenazara con tirar de la manta, sabiendo que los hechos estaban probados y que la sentencia del Supremo llegaría. Y ahora, cuando el fallo se ha hecho público, la cesan a escondidas, sin dar la cara”, ha denunciado Fernández. El socialista ha calificado de “absurdo y vergonzoso” que el Ayuntamiento haya intentado “colar el cese como una nota al pie” dentro de una comunicación oficial centrada en otros asuntos.

Como avanzó Europa Sur, el Tribunal Supremo confirmó la semana pasada la condena de 21 meses de prisión e inhabilitación para Ruiz, desestimando el recurso de casación presentado por su defensa, dirigida por el abogado Marcos García Montes. La sentencia ratifica los fallos previos del Juzgado de lo Penal nº1 de Algeciras y de la Audiencia Provincial de Cádiz, que consideraron probado que la ex concejala publicó un anuncio sexual en el que figuraban el nombre y el teléfono del letrado Jesús Trujillo, ex abogado de su exmarido.

La decisión del alcalde de Algeciras de cesarla llegó el viernes, tras conocerse el fallo del Supremo. Lo hizo mediante decreto firmado y comunicado a sus concejales en la Junta de Gobierno Local. Para los socialistas, esta "reacción tardía" no exime al gobierno local de responsabilidades: “Landaluce no puede seguir escondido. Él firmó la contratación, y ahora no da explicaciones. No puede despachar un caso así como si no importara”, ha advertido Fernández.

Además, el PSOE critica el “ruido mediático” generado por la visita de dirigentes del PP para hablar sobre infraestructuras como un intento de desviar la atención del caso Ruiz. “Cuando gobernaban, las infraestructuras no les importaban. Ahora vienen a confrontar con el Gobierno de España para blanquear la deteriorada imagen de Landaluce, pero la ciudadanía algecireña sigue esperando que expliquen qué ha pasado aquí, en nuestro Ayuntamiento y con nuestro dinero”, ha zanjado el viceportavoz socialista.

La contratación de Laura Ruiz como asesora tras su salida del gobierno local generó una fuerte polémica desde el principio, tanto por el momento en que se produjo como por los motivos que ella misma insinuó. El PSOE considera que su entrada en el equipo de confianza del alcalde fue una maniobra para silenciar posibles revelaciones incómodas sobre la gestión municipal. Ahora, con la condena firme y su salida ya consumada, los socialistas exigen que se despejen todas las incógnitas sobre un episodio que, a su juicio, “no puede cerrarse con un portazo y un silencio”.