El PSOE de Algeciras exige a la Junta "depurar responsabilidades" por el escándalo de los cribados de cáncer de mama

El Grupo Municipal Socialista presentará este viernes, 31 de octubre, en el pleno ordinario del Ayuntamiento de Algeciras, una moción para que la Corporación algecireña muestre públicamente su respaldo a las miles de mujeres afectadas por el escándalo de los cribados del cáncer de mama en Andalucía y se sume al clamor ciudadano exigiendo que se "depuren responsabilidades".

La iniciativa, que defenderá la portavoz socialista Rocío Arrabal, insta al Consistorio a reclamar al Gobierno andaluz la adopción de "cuantas medidas sean necesarias" para evitar que un caso de esta gravedad vuelva a repetirse. Entre ellas, el PSOE propone la puesta en marcha de un "programa urgente" que garantice "tiempos máximos de respuesta" en éste y otros tipos de cáncer, así como el refuerzo de las plantillas sanitarias con contratos en condiciones dignas para los profesionales.

Más medios para el Campo de Gibraltar

En la parte propositiva del texto, los socialistas algecireños piden además que el Ayuntamiento y su alcalde reclamen al Ejecutivo de Moreno Bonilla que "refuerce" con más personal y medios técnicos los servicios de radiología y oncología en los centros de referencia, también en el Campo de Gibraltar. Asimismo, exigen la publicación de "informes periódicos" con datos desagregados por provincias y municipios sobre el funcionamiento del programa de cribados.

La moción incluye una petición especialmente contundente: que se inste a la Junta a "dejar ya de inmediato de verter mentiras y calumnias" contra las víctimas, y a cesar en los intentos de "desacreditar y acusar" a las afectadas por esta situación, así como de culparlas de difundir información infundada.

Cumplir la promesa de bajar la edad del cribado

Los socialistas reclaman también que el presidente andaluz cumpla su "promesa" de adelantar la edad de inicio de las mamografías preventivas, para que comiencen a realizarse por debajo de los 50 años. Según datos de la Asociación Española Contra el Cáncer recogidos en la moción, "más de 12.000 mujeres andaluzas, de entre 45 y 50 años, no recibieron una mamografía preventiva", pese a que "el cáncer de mama es la primera causa de mortalidad oncológica en mujeres" y que "la detección precoz constituye una herramienta esencial para mejorar el pronóstico y reducir la mortalidad".

La propuesta del PSOE incorpora además otras demandas de las asociaciones de pacientes oncológicas: la dotación de profesionales psicoemocionales que acompañen a las mujeres con cáncer de mama, o cualquier otro tipo, durante todo su proceso; la creación de la figura de víctimas del cáncer, para reconocer y compensar los daños físicos y emocionales sufridos; y garantizar que los sistemas de citación, atención telefónica y plataformas digitales del cribado, así como las notificaciones de resultados, sean gestionados directamente por el Sistema Sanitario Público Andaluz de Salud.

"El Ayuntamiento no puede permanecer ajeno"

En la exposición de motivos, el Grupo Municipal Socialista advierte de que "el Ayuntamiento de Algeciras, como administración más cercana a la ciudadanía, no puede permanecer ajeno ante todo lo que está ocurriendo" con la Sanidad pública en Andalucía, especialmente tras la "nefasta gestión del Gobierno de Moreno Bonilla" del "escándalo" de los cribados, que ha provocado el abandono de muchas mujeres "a su suerte", angustia en familias enteras y una "alarma social sin precedentes".

Los socialistas defienden que desde los ayuntamientos "debemos implicarnos también en la defensa de la Sanidad pública, exigir soluciones a la Junta de Andalucía y articular medidas municipales para informar, acompañar y proteger a las mujeres de nuestro municipio".

La moción se votará en el pleno ordinario que celebrará el Ayuntamiento de Algeciras este viernes.