El PSOE e IU cargan contra la gestión de Algesa y acusan a Landaluce de "oscurantismo" y "nefasta política de personal"

El deterioro del servicio de limpieza en Algeciras ha unido este domingo las voces críticas de la oposición municipal. Tanto el PSOE como Izquierda Unida han señalado directamente al alcalde y presidente de la empresa pública Algesa, José Ignacio Landaluce (PP), al que acusan de mantener una gestión “opaca”, con “falta de transparencia”, y de haber permitido el “desmantelamiento progresivo” de los medios humanos y materiales de la compañía.

La secretaria general y portavoz socialista, Rocío Arrabal, ha reclamado al regidor que ponga fin “de una vez al oscurantismo” en torno a Algesa y explique “qué está pasando” en una empresa que, pese a costar “22 millones de euros al año” a los contribuyentes, “es incapaz de mantener la ciudad mínimamente limpia”.

Según Arrabal, la plantilla de la empresa pública se encuentra “bajo mínimos”, con 80 trabajadores menos que hace ocho años, mientras “las plazas que se han amortizado van en detrimento de la limpieza”. La socialista ha asegurado que los fines de semana “sólo hay entre seis y ocho trabajadores para toda la ciudad”, lo que deja “muchas zonas sin cubrir”.

“El alcalde debería dejar ya de distraer la atención con otros temas y de echar la culpa a otros, porque su nefasta gestión económica está lastrando la ciudad”, ha criticado. “Es mucho dinero el que nos cuesta la empresa pública de limpieza como para tener Algeciras más sucia que nunca, con contenedores rotos y aceras llenas de manchas que llevan años sin salir porque no se usa la maquinaria adecuada”, añadió.

El PSOE también ha denunciado las carencias materiales con las que trabajan los empleados, “sin productos ni herramientas adecuadas, sin bolsas para las papeleras, sin fregadoras ni maquinaria en condiciones, sin poder desinfectar los contenedores, que huelen fatal y son un foco de infección”. Además, ha alertado de la baja de cinco vehículos —dos camiones de carga trasera, una fregadora, una barredora y un furgón hidrolimpiador— sin previsión de reposición inmediata. “Son vehículos con más de veinte años, que están más tiempo en el taller que en la calle”, subrayó Arrabal.

Respecto a la recogida de enseres, la dirigente socialista indicó que “actualmente sólo hay dos camiones para toda la ciudad”, mientras que el punto limpio de Los Guijos “está tan desbordado que los camiones tienen que ir directamente al vertedero, ante la falta de espacio”. A ello sumó los problemas de limpieza en colegios e instalaciones municipales, “donde la plantilla también está por debajo de las necesidades y sin material adecuado”.

Por su parte, la coordinadora local de Izquierda Unida, Purificación Alonso, ha coincidido en señalar al equipo de gobierno de Landaluce como responsable de la “nefasta situación del servicio de limpieza” que “provoca un unánime rechazo en el conjunto de barrios de la ciudad”.

Alonso ha recordado que la empresa pública ha amortizado más de una treintena de puestos de trabajo, al no cubrir las vacantes generadas por jubilaciones o bajas. “Con menos plantilla para acometer las importantes tareas que tiene encomendadas esta empresa pública, difícilmente se puede hacer frente a las mismas con el nivel de calidad exigible”, advirtió.

La dirigente de IU también ha puesto el foco en la alta precariedad laboral dentro de la empresa, que “ronda el 50% de la plantilla”, y ha criticado que no se haya realizado una oferta de empleo desde 2017. “Cuando el resto del sector público está reduciendo sus niveles de eventualidad, Algesa los incrementa, y ha dejado pasar los plazos legalmente establecidos para acometer los procesos de estabilización de la plantilla”, ha denunciado.

El proceso de estabilización que la empresa intentó poner en marcha tuvo que ser retirado “a las puertas de un juicio” tras la denuncia de CCOO por irregularidades en la convocatoria, según recuerda IU. “Hasta la fecha no se ha cumplido el compromiso de hacer una nueva convocatoria”, señalan.

Alonso ha añadido que “todo ello, unido al problema que arrastra el personal a jornada parcial de los fines de semana, pone de manifiesto la incapacidad de José Ignacio Landaluce, en su calidad de presidente del consejo de administración de Algesa, para dar solución a los problemas de una nefasta política de personal que tiene como consecuencia una degradación del servicio público de limpieza”.

IU, que recuerda que Algesa cuenta con unos 500 empleados y se encarga de la recogida de residuos, limpieza viaria, colegios y dependencias municipales, ha ido más allá al insinuar un posible trasfondo en la situación actual: “Reiteramos nuestra preocupación por el hecho de que detrás de tanto abandono del servicio se pueda encontrar el anhelo de Landaluce de privatizar esta empresa pública”, ha concluido Purificación Alonso.