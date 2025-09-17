PSOE e IU cargan contra el PP por las listas de espera y la gestión sanitaria en Algeciras

El PSOE e IU de Algeciras han cargado este miércoles contra el PP por la valoración "autocomplaciente" que ha hecho la delegada territorial de Salud de la Junta, la algecireña Eva Pajares, de los últimos datos publicados sobre listas de espera en el hospital universitarios Punta Europa de Algeciras.

El PSOE denuncia que el bloqueo de las listas de Consultas externas "maquillan" las cifras de listas de espera, mientras que IU considera "bochornoso" la valoración de la delegada por la situación que ha vivido el Hospital de Algeciras este verano y los cerca de 4.500 pacientes pendientes de intervención en el área de influencia de este hospital.

Las cifras de junio de 2025 confirman que el Plan de Garantía Sanitaria logró aliviar la presión en los quirófanos del Campo de Gibraltar, sin embargo, el panorama sigue siendo desigual: mientras el hospital de La Línea mantiene los tiempos bajo control, en Algeciras persisten cuellos de botella en especialidades como Traumatología, Hernias o Cirugía de piel y mama, donde las esperas siguen alargándose durante meses.

A ello se suma la otra gran cara del problema: las consultas externas, donde más de 34.000 pacientes esperan todavía para ser atendidos por un especialista en la comarca. En algunos servicios, como Digestivo, Cardiología u Ortopedia, los plazos superan con creces los 200 días.

Críticas del PSOE

“Parece mentira que la delegada territorial de Salud sea de Algeciras y que no tenga pudor alguno en aparecer ahora, después de las situaciones que hemos vivido este verano, especialmente en Oncología, para prestarse a manipular datos y contar verdades a medias”, ha lamentado Rocío Arrabal, secretaria general del PSOE de Algeciras y parlamentaria andaluza por la provincia de Cádiz, que ha insistido en que es “completamente falso” que la Sanidad Pública haya mejorado en Andalucía, y “mucho menos” en Algeciras y el resto del Campo de Gibraltar.

Para el PSOE, el hecho de que las listas en Consultas Externas estén bloqueadas hace que, en la práctica, haya menos gente incorporada a las listas de espera para un tratamiento o para una operación. "De ahí el descenso, mínimo, que ha experimentado el número de pacientes a la espera de poder entrar en quirófano”, ha aclarado la diputada socialista. Para Arrabal, es "lamentable" que se pretenda "engañar a la gente con algo tan serio”, haciendo pasar por un “logro” lo que no es sino una “estrategia” del PP andaluz para intentar evitar que el “desmantelamiento” de la Sanidad Pública les acabe pasando factura en las urnas.

“Anunciaron que iban a hacer contratos de larga duración que permitirían, entre otras cosas, que hubiese más oncólogos en el Hospital de Algeciras, y no lo han cumplido, y encima venden como un logro lo único que han hecho, que es contratar a media jornada a un oncólogo que tiene que venir desde Jerez. No tienen palabra, ni capacidad de gestión, ni creen en la Sanidad Pública, y por eso la están desmantelando”, ha añadido Arrabal, que ha reprochado también a Eva Pajares que no reconozca que las Urgencias están “colapsadas” y que, por tanto, no tome medidas para acabar con la dolorosa situación que viven cada día muchos pacientes en Algeciras.

Reproches de IU

“Tras un verano donde hemos tenido que mandar a nuestros pacientes oncológicos a otros hospitales fuera de la ciudad, o tras la denuncia sindical sobre el caos existente en los servicios de urgencia, por citar solo algunos ejemplos, la señora Pajares viene a pretender esconder esta dura realidad tras unas estadísticas fabricadas para intentar ocultar una realidad insoportable de nuestra sanidad pública”. Con estas palabras contestó la coordinadora local de IU, Purificación Alonso, a las declaraciones de Pajares.

Los datos recientemente publicados por el propio Servicio Andaluz de Salud reflejan que hay cerca de 4.500 pacientes pendientes de intervención en el área de influencia de este hospital, con una media de espera que supera los seis meses, además 18.450 personas enfermas a la espera de una primera consulta con el especialista.

“Detrás de estas frías cifras hay muchas tragedias humanas, y es por ello que animo a la delegada territorial a no frivolizar con la realidad de nuestra sanidad pública en Algeciras, y la invito a pasar conmigo 24 horas de guardia en el hospital para que se acerque a la realidad del sufrimiento de miles de usuarios y de la frustración de muchos profesionales” sentenciaba la dirigente local de IU, sanitaria de profesión.

La federación de izquierdas ha reiterado su demanda de una mayor inversión en la sanidad pública, "revirtiendo los recursos que el gobierno de Moreno Bonilla está desviando a la privada, y de respeto a los profesionales sanitarios que pasa por cumplir lo que se firma con sus representantes".