Más de 5.800 pacientes esperan una operación en el Campo de Gibraltar y casi 35.000 primeras consultas superan los 60 días de demora

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha publicado los datos de listas de espera quirúrgicas correspondientes al corte de junio de 2025, adelantándose incluso a la actualización oficial del Ministerio de Sanidad. Las cifras dejan un panorama con luces y sombras en el Campo de Gibraltar: aunque se mantiene la tendencia a la baja en el número de pacientes y en los tiempos medios de demora, algunos procedimientos en el Hospital Universitario Punta de Europa de Algeciras siguen acumulando esperas que rozan o superan el año.

Punta de Europa: más de 4.400 pacientes en espera

El hospital algecireño, que atiende a los municipios de Algeciras, Los Barrios y Tarifa, registra 4.477 pacientes a la espera de una operación. De ellos, 1.208 llevan más de un año en lista. La demora media se sitúa en 187 días, algo más de seis meses.

Las operaciones más demandadas son las de cataratas y cristalino (821 pacientes, con una espera media de 79 días), aunque no son las que más se demoran. Los mayores cuellos de botella están en intervenciones como:

Hemorroides : 116 pacientes, con una media de espera de 299 días .

: 116 pacientes, con una media de espera de . Hernias (inguinales, femorales o de otro tipo): más de 500 enfermos, con demoras de entre 198 y 267 días .

(inguinales, femorales o de otro tipo): más de 500 enfermos, con demoras de entre . Procedimientos sobre músculos y tendones : 234 pacientes, con 268 días de espera media .

: 234 pacientes, con . Cirugía ortopédica y traumatológica: como las bunionectomías (93 pacientes fuera de plazo, 258 días de demora) o artroscopias (255 días).

El hospital también refleja casos extremos, como las operaciones de piel y mama, donde más de 120 de los 164 pacientes están fuera de plazo y la espera se dispara hasta 285 días.

Uno de los quirófanos del Hospital Universitario Punta de Europa de Algeciras.

La Línea: 1.333 pacientes y demoras más cortas

El Hospital Universitario de La Línea de la Concepción, que da cobertura a los municipios de La Línea, San Roque, Jimena, Castellar y Tesorillo, presenta una situación más contenida: 1.333 personas esperan una operación, de las cuales 168 superan el año en lista de espera. La demora media es de 117 días, por debajo tanto del hospital vecino como de la media provincial.

Entre las intervenciones más frecuentes figuran la reparación de hernia inguinal y femoral (101 pacientes, 108 días de espera) y otras reparaciones de hernia (83 pacientes, 105 días). También destacan las amigdalectomías (69 pacientes, 162 días de espera media) y la cirugía de rodilla (58 pacientes, 96 días).

Los tiempos más cortos se encuentran en procedimientos como la escisión de lesiones de piel (26 días de espera media) o descompresiones de nervio periférico (33 días).

Cirugías de piel y mama: la gran brecha entre Algeciras y La Línea Las operaciones agrupadas bajo el epígrafe “otros procedimientos terapéuticos con uso de quirófano sobre piel y mama” muestran uno de los contrastes más marcados entre los dos hospitales del Campo de Gibraltar. En el Hospital Punta de Europa (Algeciras) hay 164 pacientes en lista de espera , de los que 121 llevan más de un año aguardando . La demora media se dispara hasta los 285 días , es decir, más de nueve meses.

hay , de los que . La demora media se dispara hasta los , es decir, más de nueve meses. En el Hospital de La Línea la situación es muy distinta: 29 pacientes en lista, con 10 fuera de plazo y una demora media mucho más contenida, de 98 días. Una diferencia que ilustra cómo, dentro de una misma comarca, el acceso al quirófano puede variar de forma considerable según el centro sanitario.

Consultas externas: más de 34.000 pacientes a la espera

Las listas de espera no solo afectan a las operaciones quirúrgicas. También las primeras consultas con especialistas presentan cifras muy elevadas en la comarca.

En el Hospital Punta de Europa (Algeciras) hay 18.450 pacientes esperando una primera consulta , de los cuales 10.496 llevan más de dos meses aguardando . La demora media es de 127 días . Las esperas más largas se concentran en aparato digestivo (278 días de media) y en cirugía ortopédica y traumatología (122 días).

hay , de los cuales . La demora media es de . Las esperas más largas se concentran en aparato digestivo (278 días de media) y en cirugía ortopédica y traumatología (122 días). Proceden de atención primaria: 15.130 pacientes

Interconsultas hospitalarias: 3.320

En el Hospital de La Línea , la situación es aún más dura: 16.451 pacientes en lista , con 11.137 que superan los 60 días de espera . La demora media asciende a 165 días , casi cinco meses y medio. Los retrasos más notables se dan en cardiología (169 días) y, de nuevo, en cirugía ortopédica y traumatología (303 días).

, la situación es aún más dura: , con . La demora media asciende a , casi cinco meses y medio. Los retrasos más notables se dan en cardiología (169 días) y, de nuevo, en cirugía ortopédica y traumatología (303 días). Proceden de atención primaria: 13.015 pacientes

Interconsultas hospitalarias: 3.436

En conjunto, los dos hospitales del Campo de Gibraltar suman 34.901 pacientes pendientes de una primera cita con el especialista, una presión asistencial que en muchos casos se traduce en esperas de varios meses antes siquiera de entrar en quirófano.

El área de Consultas Externas del Hospital Punta de Europa.

Un avance con margen de mejora

Las cifras de junio de 2025 confirman que el Plan de Garantía Sanitaria ha logrado aliviar la presión en los quirófanos del Campo de Gibraltar, con menos pacientes en lista de espera y una reducción notable de los que llevan más de un año aguardando. La actividad quirúrgica ha repuntado y eso se nota en la bajada de la demora media.

Sin embargo, el panorama sigue siendo desigual: mientras el hospital de La Línea mantiene los tiempos bajo control, en Algeciras persisten cuellos de botella en especialidades como traumatología, hernias o cirugía de piel y mama, donde las esperas siguen alargándose durante meses.

A ello se suma la otra gran cara del problema: las consultas externas, donde más de 34.000 pacientes esperan todavía para ser atendidos por un especialista en la comarca. En algunos servicios, como digestivo, cardiología u ortopedia, los plazos superan con creces los 200 días.