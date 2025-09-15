El Hospital de Algeciras retoma la atención a todos los pacientes oncológicos tras el plan de contingencia del verano

El Hospital Universitario Punta de Europa de Algeciras ha recuperado desde este lunes, 15 de septiembre, la asistencia a todos los pacientes con patología oncológica de los municipios pertenecientes al Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Oeste, es decir, Algeciras, Los Barrios y Tarifa. Con ello se da por finalizado el polémico plan de contingencia activado durante los meses de verano, que obligó a derivar nuevos diagnósticos a otros hospitales de la provincia debido a la reducción temporal de profesionales en esta especialidad.

La delegada territorial de Salud y Consumo, Eva Pajares, la directora gerente del Área, Fátima González, y el subdirector de Enfermería, Juan Antonio Sánchez, mantuvieron este lunes un encuentro con representantes de la Asociación Española contra el Cáncer, la Asociación de Pacientes y Familiares de Cáncer de Mama Bandera Rosa y Apron, en el que confirmaron que el hospital de Algeciras ha vuelto "a asumir con normalidad" a estos pacientes, según expone el SAS en una nota de prensa.

Durante el verano, el plan de contingencia permitió mantener operativos el Hospital de Día y las consultas para pacientes en tratamiento, aunque los nuevos diagnósticos se derivaban a otros centros. Así, los casos de cáncer de pulmón, sistema nervioso central y ginecológico fueron atendidos en el Hospital Universitario Puerta del Mar, en Cádiz, mientras que el Hospital Universitario de La Línea se hizo cargo de los tumores de mama, digestivos, urológicos y de otorrinolaringología.

El dispositivo se completó con la colaboración del Hospital de Jerez, que desplazó a una facultativa para atender a los pacientes derivados en La Línea. Precisamente, en la reunión celebrada este lunes se informó de que esta oncóloga seguirá reforzando la atención, pasando también consulta en el Servicio de Oncología Médica de Algeciras. Además, se estudia la incorporación de otro especialista compartido con el hospital jerezano.

Tanto la delegada de Salud como la gerente del Área Sanitaria quisieron han agradecido la comprensión mostrada por los pacientes, sus familias y las asociaciones durante el tiempo en que estuvo activa esta medida extraordinaria. También trasladaron su reconocimiento a los profesionales y direcciones de los hospitales de La Línea, Jerez y Puerta del Mar, así como al personal del propio Punta de Europa, “que se ha implicado en todo momento para garantizar la asistencia”.

La Dirección del Área ha subrayado, además, que continúa trabajando en el refuerzo estable del Servicio de Oncología, con la oferta de contratos de larga duración para atraer y consolidar nuevos profesionales.