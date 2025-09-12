Colapso en Urgencias del Hospital Punta Europa de Algeciras: pacientes en los pasillos, plantas cerradas y médicos desbordados

El Hospital Universitario Punta Europa de Algeciras atraviesa estos días una situación crítica en su servicio de Urgencias. Según coinciden en denunciar Comisiones Obreras, CSIF y UGT, la presión asistencial se ha disparado desde comienzos de semana y ha obligado a habilitar espacios improvisados para poder atender a los pacientes.

Según fuentes de los tres sindicatos consultadas por Europa Sur, este jueves, 11 de septiembre, se contabilizaron 44 personas pendientes de ingreso, repartidas entre la sala de observación, la de espera, pediatría y otras dependencias del centro sanitario. La Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) también estaba completa. Para aliviar el colapso, se colocaron camas dobles en los boxes, una medida excepcional que refleja el desbordamiento del centro sanitario.

Este viernes, 12 de septiembre por la mañana, la cifra de pacientes en espera se ha reducido a 18, según han confirmado las mismas fuentes, pero la saturación continúa. En pediatría, por ejemplo, permanecen ingresadas cinco personas adultas, de entre 20 y 60 años, ante la falta de espacio en otras unidades.

“Si subes a cinco pacientes a pediatría, pero sigues dando ingresos, porque lo necesitan, la saturación no se resuelve. Solo con parches no se soluciona el problema”, lamenta a este periódico un especialista del centro.

Activado el Plan de Alta Frecuentación

Ante esta situación, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha activado el Plan de Alta Frecuentación (PAF) para intentar aliviar la presión en Urgencias. Sin embargo, el margen de maniobra es limitado porque dos plantas del hospital permanecen cerradas por obras: traumatología y maternidad.

Precisamente en maternidad se había reservado una zona de alta frecuentación con doce camas que podrían ser cruciales para desahogar Urgencias. El SAS trabaja en su reapertura a lo largo de este viernes, aunque al tratarse de una planta sensible —con bebés y mujeres que acaban de dar a luz— se están reforzando los protocolos de seguridad y se ha contratado personal de limpieza extra.

La versión del SAS Consultados por este medio, desde el Servicio Andaluz de Salud reconocen que en los últimos días el Hospital Punta Europa ha atravesado “un pico de alta frecuentación en el servicio de Urgencias”, lo que obligó a poner en marcha un plan de contingencia para garantizar la atención a todos los pacientes. Fuentes del SAS aseguran que este viernes la situación en Urgencias se encuentra ya “normalizada” y confirman la puesta en funcionamiento de varias camas en la planta de obstetricia y ginecología, que estaba en obras, con el objetivo de dar respuesta a la demanda asistencial.

Voces desde dentro y desde fuera

El malestar no solo lo denuncian los sindicatos. También los usuarios han hecho públicas sus quejas en las redes sociales.

“Está tan saturado que han tenido que habilitar la mitad de la sala de espera de Urgencias para poner sillones. Es un caos. Por supuesto, no es culpa de los trabajadores, que están tan hartos como los usuarios. La Junta de Andalucía debería tomar cartas en el asunto: este hospital se ha quedado pequeño para la población de Algeciras. ¡De vergüenza!”, escribía este jueves Rocío Jiménez, usuaria del centro.

“Medio hospital está en obras y, mientras tanto, nos tiramos dos años con salas improvisadas”, añadía Laura Valero en respuesta.

Otro vecino, Francisco J. Escámez, relataba su experiencia el pasado domingo: “El personal sanitario estaba desbordado, agotado. Camillas por los pasillos, cuatro horas para una radiografía. Y luego dicen que la Sanidad va mejor que nunca. Lo peor es que parece que se lo creen”.

La denuncia sindical

CCOO califica la situación como una “masificación crónica”. En un comunicado difundido este jueves, el sindicato denuncia que los pacientes se ven obligados a permanecer en espacios no adecuados para un ingreso hospitalario, lo que compromete su intimidad, descanso y hasta la seguridad en los tratamientos.

El personal de Urgencias, además, se enfrenta a turnos doblados y a una sobrecarga constante, lo que pone en riesgo tanto su salud laboral como la calidad de la atención que pueden dar.

La apertura de maternidad, admiten, servirá únicamente como solución parcial: “Solo podrá absorber un porcentaje mínimo del total de pacientes”.

CCOO recuerda, además, que la Junta de Andalucía anunció en octubre de 2023 una inversión de 40 millones de euros en materia sanitaria para Algeciras, de los cuales 20 millones estaban destinados a la ampliación del complejo hospitalario. “Nada de eso se ha materializado aún”, subrayan.

Recreación de la ampliación del Hospital Universitario Punta de Europa.

Para los sindicatos, el colapso de estos días es la consecuencia de una falta de previsión y planificación que se repite año tras año. Incluso se han tenido que habilitar espacios poco adecuados, como la antigua sala de salud mental, ahora convertida en Unidad de Alta Frecuentación, donde, según denuncian, las condiciones son “de vergüenza ajena”.

Una urgencia sin fin

UGT, CSIF y CCOO coinciden en que lo ocurrido no es un episodio puntual, sino un reflejo de un hospital saturado, con déficit estructural de camas, falta de plantilla y obras que se eternizan.

Mientras tanto, en los pasillos del Punta Europa se multiplican las camillas, los pacientes esperan horas para una prueba y los profesionales, agotados, intentan dar abasto en un centro que, como denuncian los propios usuarios, “se ha quedado pequeño para Algeciras”.