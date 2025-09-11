CCOO denuncia la saturación del área de Urgencias del Hospital Punta de Europa de Algeciras

El sindicato Comisiones Obreras ha denunciado este jueves la masificación que, según la central sindical, arrastra desde principios de semana el área de Urgencias del Hospital Universitario Punta de Europa de Algeciras. Según CCOO, el 10 de septiembre había 44 pacientes ingresados en Urgencias, "distribuidos entre la sala de observación y la sala de espera, esperando ser trasladados a planta".

CCOO subraya que este problema se debe principalmente a la falta de espacio en las unidades hospitalarias abiertas para ingreso "agravada por el cierre de la planta de Traumatología, que de estar operativa serviría como planta de alta frecuentación para aliviar las presiones sobre el resto del hospital".

La central sindical lamenta que la situación provoque graves consecuencias para la atención y para el personal del hospital. Por un lado, el deterioro de la asistencia sanitaria para los pacientes en espacios no adecuados para un ingreso hospitalario "con riesgos para su salud, intimidad y descanso, y con demoras en los tratamientos necesarios". A lo que se añade el desbordamiento del personal, "obligados a duplicar turnos y a asumir una sobrecarga de trabajo alarmante. La presión asistencial incrementada no solo afecta su salud laboral, sino que compromete la calidad de la atención que pueden dar".

"Esta crisis es otra manifestación de la inacción de la administración andaluza, que tiempo atrás anunció una inversión de 40 millones de euros para ampliar el Hospital Universitario Punta de Europa de Algeciras, sin que hasta la fecha se hayan materializado esas mejoras en la capacidad hospitalaria. Ese anuncio fue realizado por la Junta de Andalucía el 31 de octubre de 2023, dentro del marco de los presupuestos para 2024, en los que se afirmaba que la Junta invertirá más de 40 millones de euros en materia de Sanidad para 2024 en Algeciras, incluyendo 20 millones para la ampliación del complejo hospitalario. La población del Campo de Gibraltar ni merece este trato ni la discriminación histórica de la comarca", según CCOO.