El PSOE insiste en que Landaluce es un “alcalde intruso” que debe dejar la Alcaldía de Algeciras

La secretaria general del PSOE de Algeciras y portavoz municipal, Rocío Arrabal, ha insistido este lunes en reclamar la salida de José Ignacio Landaluce de la Alcaldía de la ciudad tras la denuncia de los socialistas ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y acoso sexual.

Para Arrabal, Landaluce es un “alcalde intruso y atrincherado en el cargo” que ha optado por “una defensa mafiosa, que estamos pagando todos los ciudadanos de nuestro bolsillo” a la par que perjudica, según el PSOE, tanto a la institución municipal como a la propia imagen de Algeciras. El grupo socialista ha remachado, una vez más, que existen mecanismos como una moción de censura "que los siete concejales del PSOE apoyarían" para que la Alcaldía siga ostentándola un edil del PP.

"El líder del PP andaluz, Juanma Moreno Bonilla, no puede seguir haciéndose el tonto, como si la cosa no fuera con él”, según la portavoz socialista, quien ha aventurado que 2026 será un año intenso en este tema.

“Hay que tener la cara de cemento armado para seguir diciendo que todo esto es una invención del PSOE, cuando todos hemos podido escuchar en estos días una grabación en la que se escucha a un abogado, con cargo en el PP de Málaga, y al que todos los algecireños le estamos pagando 45.000 euros al año de nuestros impuestos, presionando a una testigo para que alegue un falso trastorno mental”, ha señalado Arrabal, que ha considerado “escandaloso” que “se intente silenciar así a la gente” y ha recordado que “hay más presuntas víctimas, aparte de las que aparecen en los pantallazos: las que contaron su testimonio en el diario Público, y otras que ni siquiera con el amparo del anonimato se atreven a hablar, por miedo o por circunstancias familiares”.

En un balance navideño, Arrabal ha recalcado que el gobierno local cierra el año sin presupuestos, con las barriadas abandonadas y un gobierno local “desnortado” en contraste con la visión de "avances y progreso" defendida por el regidor municipal en un comunicado oficial.