El PSOE de Algeciras insiste en que el Ayuntamiento incumple el plazo de pago a proveedores

El grupo municipal del PSOE de Algeciras ha vuelto a manifestar este lunes su “absoluto rechazo” a la “nefasta gestión económica” del Gobierno local encabezado por José Ignacio Landaluce. Los socialistas insisten en que el Ayuntamiento ha empezado 2026 "exactamente igual" que acabó el año anterior, “con más engaños, bulos y mentiras, con más de 10 millones de euros de deuda a proveedores y un desfase importante en el pago de servicios públicos básicos”.

Así lo ha trasladado la portavoz y secretaria general del PSOE algecireño, Rocío Arrabal, tras la Comisión de Hacienda previa al pleno ordinario del mes de enero y las “desafortunadas” declaraciones realizadas en las últimas horas por la concejala delegada de Hacienda, María Solanes, cuya “mayor preocupación” parece ser, según el PSOE, la de “salvar” a Landaluce y sus campañas de “venta de humo y propaganda”.

“La documentación demuestra que el Ayuntamiento de Algeciras incumple una y otra vez con el plazo legal en el pago de facturas a proveedores, y que lo hacen con la trampa del registro: una mala praxis que consiste en no registrar las facturas en el sistema en el momento en el que el proveedor las envía, para poder retrasar el inicio del cómputo legal”, ha advertido Arrabal, que ha insistido en aclarar por qué, una vez más, el grupo socialista no puede respaldar la “caótica gestión municipal".

“Nosotros no mentimos. Los datos tampoco mienten. Aquí los únicos que mienten son el alcalde no adscrito y los concejales del PP, que ya no saben ni qué decir para seguir culpando a otros de su malísima gestión, después de 15 años de mal gobierno, de deterioro de servicios públicos tan básicos como la limpieza y de abandono absoluto de las barriadas, llenas de calles con boquetes, imbornales atascados, aceras rotas y llenas de matojos, contenedores de basura destrozados, etc, etc, etc”, prosigue Arrabal.

Precisamente, el denunciado “desfase” en la aprobación y abono de facturas afecta también a empresas prestatarias de servicios públicos, como Parques y Jardines, Playas, Alumbrado o Dependencia, a las que, tal y como ha aclarado Arrabal, se les deben 3, 4 y hasta 5 meses de prestación de servicios, recalca el PSOE. “Los plazos de pagos a los proveedores no han mejorado, solo están los datos manipulados. Lo que hace el alcalde es guardar todas estas facturas en un cajón y darlas de alta en el registro administrativo meses después, cuando le interesa, para así disfrazar los datos reales de morosidad”, afirma.

Entre otros ejemplos de la forma de proceder de este gobierno “moroso”, Arrabal ha señalado que “en el último pago han metido facturas de hace más de un año, pero que registraron en diciembre de 2025, aunque fueran de agosto del 2024, como la del día de la Virgen de la Palma”, y que “se han pagado ahora facturas de junio de 2024, como los gastos de la Feria de ese año, o de diciembre de 2024, de los eventos de Navidad”.

“Mientras tanto, la delegada de Hacienda escondiéndose detrás de los funcionarios, que no son responsables de la gestión política, y presumiendo no se sabe muy bien de qué, con tal de tapar las vergüenzas del alcalde y de seguir manteniendo engañada a la ciudadanía, cuando la realidad es que la maltrecha situación de las arcas municipales está lastrando a Algeciras, y que aquí no se podría estar invirtiendo nada si no fuera por el Gobierno de España y por los fondos europeos que Pedro Sánchez consiguió en Bruselas, pese al voto en contra del PP y del señor Landaluce”, concluyó la portavoz socialista.