El PSOE carga contra la “gestión chapucera” del Ayuntamiento de Algeciras por la pista de patinaje: “No se pueden hacer peor las cosas”

La polémica por la pista de patinaje instalada en el parque María Cristina sigue creciendo. Tras la información publicada este viernes por Europa Sur sobre la reducción de su superficie respecto a lo contratado, el PSOE de Algeciras ha reaccionado con dureza y ha acusado al equipo de gobierno de José Ignacio Landaluce de una “gestión chapucera” de la programación navideña, marcada —según los socialistas— por la improvisación, los retrasos y el despilfarro.

La secretaria general del PSOE de Algeciras, Rocío Arrabal, ha asegurado que el Ayuntamiento “llega tarde y mal a las Navidades” y ha subrayado que la situación no se debe únicamente a una falta de planificación puntual. “Es una nefasta gestión, a pesar del dineral que nos va a costar, mientras vemos cómo en otros municipios esto no ocurre”, ha afirmado.

Arrabal ha recordado que la iluminación navideña se ha ido encendiendo “tarde y por fases”, pese a que el contrato de alumbrado asciende a unos 500.000 euros. A ello se suma, según el PSOE, el caso de la pista de patinaje, financiada con una subvención de la Diputación de Cádiz de unos 80.000 euros y cuya instalación, prevista desde el mes de marzo, “ha quedado reducida prácticamente a la mitad”.

“Lejos de ser gratuita, la pista cuesta tres euros por 15 minutos, y aun así no cumple con las dimensiones recogidas en el contrato”, ha denunciado la dirigente socialista, que ha planteado varias preguntas directas al gobierno municipal.

Entre ellas, Arrabal se ha preguntado si el Ayuntamiento piensa abonar el importe completo de la instalación “aunque no se haya cumplido el contrato”, qué ha provocado la reducción de las medidas de la pista y si el Consistorio va a asumir el mismo coste “aunque las dimensiones sean claramente inferiores a las recogidas en el pliego”.

Las críticas se extienden también al poblado navideño. “A pesar de haber pasado ya la noche de Papá Noel, el poblado aún no se ha montado. ¿Llegará tarde también o simplemente no llegará?”, ha cuestionado.

Desde el PSOE de Algeciras concluyen que la programación navideña municipal es un ejemplo de mala gestión de los recursos públicos. “No se pueden hacer las cosas peor. La gestión de las Navidades hace aguas por todos lados: luces, patinaje y poblado navideño. Todo llega tarde y sirve únicamente para salir del paso”, ha sentenciado Arrabal.

Las declaraciones se producen en un contexto de silencio del Ayuntamiento sobre las discrepancias detectadas entre lo contratado y lo finalmente instalado, un mutismo que, para los socialistas, agrava aún más la sensación de descontrol y falta de explicaciones ante la ciudadanía.