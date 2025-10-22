PSOE de Algeciras exige a Landaluce que cese las "amenazas" a Rocío Arrabal

El PSOE de Algeciras reclama al alcalde, José Ignacio Landaluce, y a su equipo de gobierno que “dejen de intentar amedrentar” a la secretaria general y portavoz socialista, Rocío Arrabal, tras las advertencias de acciones judiciales difundidas después de una rueda de prensa en la que según los socialistas, Arrabal no reveló información confidencial, sino datos públicos disponibles en el perfil del contratante, citados además por concejales del propio gobierno, por lo que ven “injustificadas” las amenazas de denunciar a la oposición por informar.

En el centro del choque político está la gestión del puente del Pícaro, cerrado por riesgo de derrumbe desde hace ocho meses y que, según el PSOE, ha dejado aisladas a unas 200 familias tras “catorce años de abandono”.

La vicesecretaria de Acción Política, Isabel Beneroso, acusa al alcalde de intentar “acallar a la oposición” y de "usar medios municipales para responder a críticas políticas", cuando —insiste— "informar a la ciudadanía sobre problemas reales no es revelar secretos”.

El PSOE denuncia además “descalificaciones y trato machista” hacia su portavoz, con expresiones “condescendientes”, y califica la reacción del gobierno local de “pataleta” propia de un ejecutivo “oscurantista y falto de transparencia”.

Como telón de fondo, los socialistas señalan que lo que genera inseguridad a vecinos y empresas son las faltas de pago, las modificaciones de obras publicadas en el perfil del contratante, la falta de información y el endeudamiento creciente “con menos servicios públicos”.