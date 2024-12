El PSOE denunciará ante los tribunales las irregularidades en Algesa detectadas en las auditorías

Algeciras/El PSOE de Algeciras ha anunciado que llevará ante los tribunales las irregularidades detectadas por auditorías externas en la gestión de la empresa pública Algesa y que afectan especialmente, según los socialistas, "a las contrataciones de los últimos años por parte del PP de José Ignacio Landaluce".

Los socialistas han criticado que, en el consejo de administración celebrado este jueves, el gobierno local haya sido “incapaz de explicar cómo se ha estado contratando en la empresa pública de limpieza de Algeciras". "Ha optado por lo de siempre: frivolizar sobre el contenido de los informes, utilizar de parapeto a los trabajadores y echar a la oposición la culpa de todos los males, a pesar de llevar 13 años al frente del Ayuntamiento", según el PSOE.

El partido ha justificado el voto en contra de la creación "a última hora, tarde y mal" de la bolsa de empleo. "El voto en contra obedece a la falta de transparencia y las faltas de respeto a la oposición del PP de Landaluce, que todavía no ha contestado a las alegaciones presentadas por este grupo ni nos ha dado ninguna explicación al respecto, y así se le ha transmitido tanto a los sindicatos como al presidente del consejo de administración, Vicente Palomares, y a la concejal de Hacienda, María Solanes, que parece ser que se quiere erigir ahora también en portavoz de Algesa”, ha afeado el PSOE.

"Diga lo que diga Solanes, aquí la pata no la metido el PSOE, sino el PP, por no hacer las cosas bien y no cumplir la ley, según se afirma en las auditorías que ellos tienen en su poder desde hace muchos meses pero que curiosamente han visto la luz ahora, a unos días de que termine el año y de que se apruebe deprisa y corriendo, y mal, esta bolsa de trabajo”, ha censurado la secretaria local socialista, Rocío Arrabal. Para los socialistas, las conclusiones de las auditorías son "muy claras" y hablan de “irregularidades" en las contrataciones. "Motivo por el cual aún hay abierta una investigación en la Oficina Antifraude, de la que no han dado información, porque no les interesa”, ha agregado Arrabal.

“Los trabajadores no son responsables de las decisiones políticas, que son las que se cuestionan en estas auditorías, así que estaría bien que los dirigentes del PP dejen ya de seguir intentando tomarnos el pelo a todos y tengan la valentía de asumir las responsabilidades de su gestión del dinero público, empezando por el alcalde, que continúa escondido, y que debería dar la cara, aunque fuera por una vez”, ha concluido la portavoz socialista.