El Ayuntamiento de Algeciras defiende la cuentas de Algesa y afirma que subsana las "deficiencias de procedimiento"

Algeciras/El Ayuntamiento de Algeciras ha defendido este miércoles la gestión económica y la transparencia de la empresa pública de limpieza y transporte, Algesa, como concluyen las auditorias de cuentas anuales (entre 2015 y 2022) que pueden consultarse en la web municipal. Además, afirma que, desde mayo, ha emprendido un proceso para subsanar las deficiencias detectadas en dos auditorías de procedimiento relativas a los periodos 2019-2020 y 2021-2022, que detectaron varias irregularidades con las que, en parte, no está de acuerdo.

Las mejoras realiza los cambios según las indicaciones de una empresa especializada que contrató en mayo para asegurarse de que sus protocolos de selección de personal y de contratación de suministros, obras y servicios estén completamente ajustados a la legislación. Entre las "medidas correctoras" que ha puesto en marcha se encuentra la creación de una bolsa de trabajo, por primera vez desde que la empresa pública se creó hace 19 años, y que ha sido aprobada este miércoles en el consejo de administración con el voto en contra del PSOE.

Después de la rueda de prensa en la que los socialistas invitaron este martes al alcalde, José Ignacio Landaluce, a "dar explicaciones y asumir responsabilidades", la delegada de Hacienda, María Solanes, el de Coordinación y Limpieza, Vicente Palomares, y el gerente de Algesa, Manuel López, han comparecido este miércoles para defender que el Ayuntamiento y los responsables de la empresa pública tienen "las manitas muy limpias".

Algesa ha sido sometida a una inspección de Hacienda reciente en la que no se ha detectado irregularidad alguna, varias inspecciones de Trabajo, no tiene deudas con la Seguridad Social ni con Hacienda y no ha sido objeto de demanda alguna por fraude de Ley, han explicado.

"Hemos conseguido crear una bolsa de trabajo consensuada con todos casi 20 años después para dar cobertura a los nuevos trabajadores", ha celebrado Palomares, que afirma que las auditorias de procedimiento son "el punto de partida para seguir mejorando". "En próximo informes (ya ha salido a licitación el del periodo 2023-2024) veremos como hemos ido avanzando y ajustándonos mejor a la legislación".

Solanes ha asegurado que, desde 2018, Algesa vive un proceso de transformación que le ha llevado a funcionar completamente como una empresa pública cuando antes lo hacía como si fuera privada. En ese contexto, entiende, hay que enmarcar las deficiencias detectadas que, en ningún caso, esconden una mala gestión económica. "Hemos logrado por primera vez una bolsa de empleo con el consenso de todos los departamentos y nos encontramos con que el PSOE, que las pide para todas las empresa públicas, vota en contra para nuestra sorpresa". "Queda demostrado que lo único que buscan es la fanfarria, del trabajo no se habla y de la gestión, tampoco. Es el no por el no y entorpecer al equipo de Gobierno", como ocurre con "esas mejoras que se están poniendo en marcha", ha manifestado la delegada de Hacienda, quien recuerda que cuando José Ignacio Landaluce ganó las elecciones se encontró con Algesa con las cuentas bloqueadas y embargadas por culpa de la gestión socialista.

Además, ha explicado el presupuesto de 22 millones de euros que el PSOE destacó el martes. En concreto son 20.900.000 euros que el Ayuntamiento transfiere y 2.500.000 de una subvención del Gobierno por el transporte, asegura Solanes. De aquella cantidad, el 88% corresponde a gastos de personal. Algesa tiene casi 500 trabajadores. En consumo de combustible se invierte 970.000 euros (un 4,15%) y en los repuestos, 400.000 euros (un 1,5%). Algesa tiene aproximadamente 90 vehículos.

Respecto a las críticas por el exceso de contratos menores, Solanes ha explicado que en 2022 suponían el 59% de los totales y en 2024 son el 18%. "Juzguen si se está mejorando la gestión de Algesa", ha continuado. "¿Que hay deficiencias? Por supuesto. Pero que se están tomando diariamente medidas correctoras es una evidencia. La oposición tiene todas auditorias, las contables y las de procedimiento y todas las explicaciones que han querido que se les den".

Según ha explicado Manuel López existe "malestar en la plantilla por las declaraciones de Rocío Arrabal y Fran Fernández" ya que todos los contratos de trabajo se hicieron tras la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Es Algesa una empresa que plantea muchas dificultades de gestión porque "nace como una sociedad anónima" y esa "estrctura privada" le obliga a "implantar nuevos procedimientos". Respecto a los contratos menores asegura, que "salvo materiales genéricos comunes" muchas veces los trabajadores tienen que recurrrir a comprar materiales con urgencia "para poder seguir dando el servicio".

Sobre las auditorías de procedimiento, López entiende que contiene errores y que a los auditores se les envió documentación "que no han recibido". "Tenemos un control muy riguroso", ha dicho, y de ahí el enfado del jefe de Taller y del responsable de Compras con el PSOE por sus insinuaciones. En culquier caso ha desvelado que la empresa ha iniciado el procedimiento para cambiar todo sus sistema informático como muy tarde a principios de 2026, lo que abundará en la buena gestión documental.

Consejos de Administración

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, acompañado del concejal consejero delegado de Emalgesa, Álvaro Márquez, ha presidido el Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Aguas de Algeciras. “Los resultados de nuestra auditoria han sido positivos, únicamente se nos señalaban algunas cuestiones relativas a nuestro Portal de Transparencia, que ya han sido solventadas, resultando en una mayor accesibilidad para el ciudadano de información relativa al organigrama, normativa, contratos, convenios, cuentas anuales, entre otras”, ha dicho Márquez.

Además, ha recordado que Emalgesa "continúa trabajando por mejorar la calidad del servicio" que presta a los vecinos "en todas las barriadas” y ha señalado como ejemplo de ello las obras de renovación de la red de saneamiento de la calle General Marina y de sustitución de la red de abastecimiento de la calle Virgen de África, ambas en el barrio de Pescadores, con una inversión total de 219.214,75 euros, con cargo al Canon de Pensiones, que están a punto de finalizar. A las que seguirán otras actuaciones en 2025, en un tramo de la carretera El Rinconcillo con una inversión de 50.000 euros, así como en la zona de El Embarcadero, concretamente en un tramo de dicha avenida, y en las calles Mirlo, Perdiz y Codorniz, de 290.000 euros.

La teniente de alcalde consejera delegada de Emcalsa, Susana Pérez Custodio, ha presidido el Consejo de Administración de la Empresa de Medio de Comunicación de Algeciras, en la que se ha reconocido los trabajos de superior categoría realizados por determinados trabajadores. "Esto muestra nuestro compromiso con el reconocimiento profesional y una gestión laboral justa, valorando el esfuerzo y la responsabilidad asumida por quienes destacan en su trabajo. Seguiremos fomentando un entorno en el que se motive el desarrollo personal y profesional”, ha señalado Custodio. Además, los consejeros han transmitido su felicitación a la plantilla de Onda Algeciras Televisión, encabezada por su director Javier Martínez, por el excelente trabajo que realizan, así como por la gestión del servicio, lo cual se refleja en una auditoria cuyas conclusiones son muy positivas.