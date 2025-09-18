El PSOE denuncia “suciedad generalizada” en Algeciras y el PP asegura que se actúa en todas las barriadas

La limpieza ha vuelto a situarse en el centro del debate político en Algeciras tras las ruedas de prensa celebradas este jueves por el PSOE y el Partido Popular (PP). Mientras la oposición denunció un “estado de suciedad generalizada” en la ciudad y exigió un plan de choque urgente, el equipo de gobierno defendió la gestión realizada por la empresa pública Algesa y anunció nuevas inversiones en contenedores y maquinaria.

La secretaria general del PSOE algecireño y portavoz del Grupo Municipal Socialista, Rocío Arrabal, acompañada del viceportavoz Fran Fernández, reclamó “un plan programado y con presupuesto específico” que permita afrontar la situación actual. Según Arrabal, la ciudad se encuentra “muy sucia, llena de contenedores rotos y de ratas por todas partes”, lo que atribuyó a la “indolencia” y “falta de gestión” del alcalde, José Ignacio Landaluce.

La portavoz socialista acusó al regidor de intentar culpar a los ciudadanos de la situación: “Lo que tiene que hacer el señor Landaluce es invertir en limpieza y dejarse de excusas y de insultar a los ciudadanos, que gente incívica hay en todas partes, pero son una minoría”. En este sentido, criticó la falta de inversión en maquinaria y denunció que la bolsa de empleo de Algesa, aprobada en diciembre de 2024, sigue “sin funcionar”, lo que a su juicio pone en duda la cobertura de bajas y vacaciones del personal.

Por su parte, Fernández aseguró que la limpieza es actualmente “la principal preocupación de los algecireños” y pidió al gobierno local “menos propaganda y más trabajo en la calle”.

Frente a estas acusaciones, el concejal delegado de Limpieza, Vicente Palomares, rechazó que Algeciras esté “más sucia que nunca” y defendió la labor de Algesa en “todas las barriadas”. Palomares explicó que la bolsa de empleo está en fase de subsanación de errores y que en los próximos días se publicará una nueva lista para continuar con el proceso.

El edil recordó además que se han licitado 250 nuevos contenedores a través de la plataforma de contratación pública y que recientemente se han adjudicado dos camiones cofinanciados con fondos europeos y municipales. “¿Se necesita limpiar más? Sí. ¿Que se necesitan más camiones? Estamos en ello. Pero que no digan que no trabajamos”, afirmó.

Palomares criticó que el PSOE utilice “fotos de Facebook” para sus denuncias, incluso “sin permiso de los autores”, y acusó a la oposición de “desprestigiar” a la empresa y a sus trabajadores. Al mismo tiempo, insistió en que “se hacen planes de choque cada vez que es necesario” y aseguró que las puertas del Ayuntamiento “siguen abiertas para atender a todos los ciudadanos”.